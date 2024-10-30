Глобальний приплив в американські фондові ETF досяг $145 млрд, що є максимальним показником за всю історію. Попередній рекорд датований 2021 роком — тоді інвестиції були меншими на $10 млрд. Про це пише аналітична платформа The Kobeissi Letter з посиланням на дані Bloomberg.
30 жовтня 2024, 17:15
Глобальний приплив в американські фондові ETF досяг рекордних $145 млрд
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Переважна більшість інвестицій, $105 млрд, надійшла з Європи, а $40 млрд з Азійсько-Тихоокеанського регіону.
Для багатьох американські акції наразі слугують «безпечною гаванню» в часи економічної невизначеності.
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Джерело: Мінфін
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