Глобальний приплив в американські фондові ETF досяг рекордних $145 млрд

Глобальний приплив в американські фондові ETF досяг $145 млрд, що є максимальним показником за всю історію. Попередній рекорд датований 2021 роком — тоді інвестиції були меншими на $10 млрд. Про це пише аналітична платформа The Kobeissi Letter з посиланням на дані Bloomberg.