Українці несуть кошти в банки: від початку року сума на рахунках зросла на 91 млрд грн

Станом на 1 жовтня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 325,7 млрд грн, що на 24,7 млрд грн більше за аналогічний показник на 1 вересня, йдеться у повідомленні Фонду.

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Приріст вкладів

Від початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 90,9 млрд грн, з яких 54,1 млрд грн — реальне зростання (без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів).

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Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок жовтня:

вклади у національній валюті — 854,0 млрд грн (+18,5 млрд грн за вересень);

вклади в іноземній валюті — 471,7 млрд грн (+6,2 млрд грн за вересень).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 жовтня 2024 року становила 3,3%, а в структурі суми вкладів — 11,1%. Сума їх вкладів склала 147,8 млрд грн (за вересень поточного року збільшення склало 3,9 млрд грн). Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.