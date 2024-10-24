Станом на 1 жовтня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 325,7 млрд грн, що на 24,7 млрд грн більше за аналогічний показник на 1 вересня, йдеться у повідомленні Фонду.
24 жовтня 2024, 12:23
Українці несуть кошти в банки: від початку року сума на рахунках зросла на 91 млрд грн
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Приріст вкладів
Від початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 90,9 млрд грн, з яких 54,1 млрд грн — реальне зростання (без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів).
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Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок жовтня:
- вклади у національній валюті — 854,0 млрд грн (+18,5 млрд грн за вересень);
- вклади в іноземній валюті — 471,7 млрд грн (+6,2 млрд грн за вересень).
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 жовтня 2024 року становила 3,3%, а в структурі суми вкладів — 11,1%. Сума їх вкладів склала 147,8 млрд грн (за вересень поточного року збільшення склало 3,9 млрд грн). Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
Гроші в банках працюють, як раз на економику.
(якраз зараз в під час війни ринок цінних паперів для українських виробників надав би сильний поштовх і розвиток!
Як раз зараз під час війни створити ринок цінних паперік нереально. Він і в мирні часи так і не був створений.
Ми досі як країна третього світу (
Ви вжн так, Україна вже ні.