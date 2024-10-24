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24 жовтня 2024, 12:23

Українці несуть кошти в банки: від початку року сума на рахунках зросла на 91 млрд грн

Станом на 1 жовтня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 325,7 млрд грн, що на 24,7 млрд грн більше за аналогічний показник на 1 вересня, йдеться у повідомленні Фонду.

Станом на 1 жовтня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 325,7 млрд грн, що на 24,7 млрд грн більше за аналогічний показник на 1 вересня, йдеться у повідомленні Фонду.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПриріст вкладівВід початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 90,9 млрд грн, з яких 54,1 млрд грн — реальне зростання (без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів).
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Приріст вкладів

Від початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 90,9 млрд грн, з яких 54,1 млрд грн — реальне зростання (без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів).

Читайте: Великі банки активно ріжуть дохідність валютних депозитів

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок жовтня:

  • вклади у національній валюті — 854,0 млрд грн (+18,5 млрд грн за вересень);
  • вклади в іноземній валюті — 471,7 млрд грн (+6,2 млрд грн за вересень).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 жовтня 2024 року становила 3,3%, а в структурі суми вкладів — 11,1%. Сума їх вкладів склала 147,8 млрд грн (за вересень поточного року збільшення склало 3,9 млрд грн). Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Оформте вклад через «Мінфін» та отримайте бонус!

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
zzzachary
zzzachary
24 жовтня 2024, 13:58
#
Це жахливо що єдине що люди роблять з грошима це віддають їх банкам і ці гроші майже не працюють на і не розвивається економіка (якраз зараз в під час війни ринок цінних паперів для українських виробників надав би сильний поштовх і розвиток! Ми досі як країна третього світу (
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0
Три літри
Три літри
24 жовтня 2024, 14:07
#
Це жахливо що єдине що люди роблять з грошима це віддають їх банкам і ці гроші майже не працюють на і не розвивається економіка

Гроші в банках працюють, як раз на економику.

(якраз зараз в під час війни ринок цінних паперів для українських виробників надав би сильний поштовх і розвиток!

Як раз зараз під час війни створити ринок цінних паперік нереально. Він і в мирні часи так і не був створений.

Ми досі як країна третього світу (

Ви вжн так, Україна вже ні.
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0
Три літри
Три літри
24 жовтня 2024, 14:05
#
А я казав! ©
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asdf2024
asdf2024
24 жовтня 2024, 14:36
#
Да ты говорил ,что орки нигде не наступают. А вот в Селедово уже москальские тряпки (флаги)
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