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17 жовтня 2024, 20:00

Головне за четвер: ОВДП, проблеми з працевлаштуванням та новий сервіс «Обмін криптовалют» на «Мінфін»

Гривневі ОВДП: що відбувається з їхньою дохідністю і коли вигідніше їх купувати

Витрати на війну постійно збільшуються, і тому уряд активно шукає джерела покриття зростаючого дефіциту бюджету. Головний потенціал криється в збільшенні приватних власників ОВДП. Адже зараз населення тримаєв банках близько 1,2 трлн грн. На яких умовах громадяни готові будуть активніше вкладатися в держоблігації?

США надали Україні пакет військової допомоги на $425 млн

16 жовтня Сполучені Штати оголосили про надання Україні пакета військової допомоги на $425 млн, який, зокрема, передбачає посилення протиповітряної оборони.

Вакансій багато, роботи немає: чому багато українців не можуть працевлаштуватися

На українському ринку праці склалася цікава ситуація. З одного боку, зростає дефіцит кадрів. За оцінками Мінекономіки, брак робочої сили наразі сягає 30%. При цьому багато хто скаржиться, що не можуть знайти роботу, попри велику кількість пропозицій. «Мінфін» розбирався, що насправді відбувається на ринку праці.

Як обміняти крипту за найкращим курсом за хвилину: «Мінфін» запустив новий сервіс «Обмін криптовалют»

17 жовтня 2024 року інвестиційно-фінансовий портал «Мінфін» запустив нову послугу «Обмін криптовалют». Він розташований у розділі «Криптовалюта».

Відгук вересня: Чому Приват змушує клієнтів чекати на обмін зношених купюр 3 роки

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на відгук місяця про роботу банків у вересні. Ним став наш читач під ніком Василь Костянецький. Цей відгук може бути корисним тим нашим читачам, які планують обміняти пошкоджені купюри у доларах та євро, ось чому.

Зеленський підписав закон про перезавантаження митниці

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 6490-д «Про внесення змін до Митного кодексу щодо запровадження атестації посадових осіб митних органів».

Джерело: Мінфін
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