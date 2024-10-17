США надали Україні пакет військової допомоги на $425 млн

16 жовтня Сполучені Штати оголосили про надання Україні пакета військової допомоги на $425 млн, який, зокрема, передбачає посилення протиповітряної оборони. Про це повідомила пресслужба Білого дому .

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на $425 млн.

Що увійшло до пакету

За даними Міноборони США, йдеться про додаткові боєприпаси для комплексів NASAMS і HIMARS, ракети RIM-7 і підтримку протиповітряної оборони, зенітні ракети Stinger та боєприпаси класу «повітря-земля».

Також у переліку Пентагону згадуються 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, ракети для комплексу TOW, протитанкові комплекси Javelin та AT-4, транспортні засоби HMMWV, стрілецька зброя та боєприпаси, гранати, тепловізори, тренувальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт, а також запчастини.

Читайте: США оголосили нову військову допомогу Україні на $250 мільйонів: що в неї входить