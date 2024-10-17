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17 жовтня 2024, 8:10

США надали Україні пакет військової допомоги на $425 млн

16 жовтня Сполучені Штати оголосили про надання Україні пакета військової допомоги на $425 млн, який, зокрема, передбачає посилення протиповітряної оборони. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

16 жовтня Сполучені Штати оголосили про надання Україні пакета військової допомоги на $425 млн, який, зокрема, передбачає посилення протиповітряної оборони.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на $425 млн.

Що увійшло до пакету

За даними Міноборони США, йдеться про додаткові боєприпаси для комплексів NASAMS і HIMARS, ракети RIM-7 і підтримку протиповітряної оборони, зенітні ракети Stinger та боєприпаси класу «повітря-земля».

Також у переліку Пентагону згадуються 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, ракети для комплексу TOW, протитанкові комплекси Javelin та AT-4, транспортні засоби HMMWV, стрілецька зброя та боєприпаси, гранати, тепловізори, тренувальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт, а також запчастини.

Читайте: США оголосили нову військову допомогу Україні на $250 мільйонів: що в неї входить

Також у Білому домі запевнили, що найближчими місяцями Україна отримає від США додаткове озброєння, зокрема сотні ракет до систем ППО, десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні бронетранспортерів та бойових машин піхоти, а також тисячі броньованих машин, що допоможе укомплектувати ЗСУ.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що 6 вересня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить $250 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Я_ __
Я_ __
17 жовтня 2024, 8:45
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Новина добра, головне, щоб наші *** не перепродавали це все кудись, а щоб це доходило до хлопців та дівчат на фронті і дійсно допомагало Україні у цій війні.
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0
zzzachary
zzzachary
17 жовтня 2024, 11:32
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А звідки тоді візьмуся Lamborgini Maserati?). Країна на жаль у тотальній системній корупції це те що Раша дуже добре примітила в Україні і експортує на весь світ.
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