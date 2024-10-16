Новий транш МВФ, Україна у групі найбільш економічно невільних країн: головне за середу

Україна чудово впоралась із виконанням показників програми МВФ, що дозволяє правлінню Фонду вже незабаром затвердити п’ятий транш на $1,1 млрд. Про це заявив заступник міністра фінансів США Брент Німен. За словами чиновника, це може відбутись в рамках щорічних зборів МВФ та Світового банку в жовтні у Вашингтоні.

Україна знову опинилася у групі найбільш економічно невільних країн

Україна покинула третій квартиль і знову опинилася у групі найбільш економічно невільних країн світу. Про це свідчить звіт «Економічна свобода у світі» канадського Інституту Фрейзера.

43% українців отримують пенсії менше за $100. Чверть — $66

10,34 млн пенсіонерів отримують виплати від держави. Наразі майже кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати — 2,8 млн українців. Середня виплата у працюючих пенсіонерів близько 6 257 грн. До порівняння, середня пенсія по країні — 5 851 грн або ж 141$.

Кабмін дозволив примусово відчужувати землю для будівництва укріплень

Кабмін схвалив законопроєкт, який на період воєнного стану передбачає примусове тимчасове позбавлення права користування земельною ділянкою для будівництва та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.