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16 жовтня 2024, 9:15

43% українців отримують пенсії менше за $100. Чверть — $66

10,34 млн пенсіонерів отримують виплати від держави. Наразі майже кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати — 2,8 млн українців. Середня виплата у працюючих пенсіонерів близько 6 257 грн. До порівняння, середня пенсія по країні — 5 851 грн або ж 141$. Про це повідомляє Опендатабот.

10,34 млн пенсіонерів отримують виплати від держави.
Фото: depositphotos

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Які пенсії в Україні

У 43% пенсіонерів в Україні виплати менші за $100. Більш половини з них взагалі отримують $66 або 2760 грн на місяць.

25,6% або ж 2,64 млн пенсіонерів отримують від 5 000 до 10 000 грн. Середня пенсія у цій групі сягає 6 860 грн або ж $165.

18,6% або 1,92 млн пенсіонерів отримують від 4 000 до 5 000 грн. Середня пенсія в цій групі — 4 414 грн або $100.

Читайте: Пенсія в Україні: Скільки пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень

Лише у 12,7% або 1,31 млн українців пенсії більші за 10 000 грн. В середньому, пенсіонери у цій групі отримують 15 354 грн або $370.

Де найвищі пенсії

Найвищі пенсії у Києві — 7971 грн. Це на 36% більше, ніж в середньому по країні. У лідерах також Рівненська (7276 грн) та Донецька (7158 грн) області.

Водночас найменші виплати у Тернопільській (4460 грн), Чернівецькій (4664 грн) та Закарпатській (4697 грн) областях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+160
Я_ __
Я_ __
16 жовтня 2024, 9:20
#
Зато ми хочемо покарання, штрафи і податки європейські!))

А зарплати будуь при цьому сомалійські)) хоча ні…на Сомалі напевно зарплати побільше від українських можуть виявитися))
+
+9
viicore
viicore
16 жовтня 2024, 11:07
#
C 18 до 60 работать нелегально, получать зп в конверте с криками что будет маленькая пенсия ну она и будет маленькая, это логично. А еще логично всем от 0 до 60 лет выехать в польшу-другие страны, а как стукнет 60 и уже тяжело работать вернуться в Украину на горб тех несчастных которые работают и платят налоги сейчас, если бы не работающие пенсы то соотношение работающих людей и пенсов 1 к 1. Скольок вы как работающий человек готовы дать денег от зп чтоб покормить пенса? 3000? Ну вот столько и платят.
+
+30
Павел Еникеев
Павел Еникеев
16 жовтня 2024, 11:32
#
Посмотри пенсии у пенсов власти: силовиков, судей, депутатов. Почему-то их ваши расчеты не касаются. А ведь именно они принимают законы и управляют государством. У них все хорошо. А проблемы местных аборигенов — проблемы местных аборигенов. Украина — это химера. Инородные между собой не перемешиваются, размножаются и живут отдельно. Отсюда и война такая, и менталитет, и все остальное. Исправить химеру невозможно. Только если одни клетки выдавят другие, что в нашем случае невозможно, ибо глисты не могут жить без самого тела. Попытка исправить ситуацию ведет к смерти всего организма. Потому оно так как есть.
+
+15
potator
potator
16 жовтня 2024, 9:28
#
Декомунизация
+
+56
Серый Петров
Серый Петров
16 жовтня 2024, 9:56
#
Кто не умер до 60 лет , тот умрет до 61 года с такими пенсиями
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