43% українців отримують пенсії менше за $100. Чверть — $66

10,34 млн пенсіонерів отримують виплати від держави. Наразі майже кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати — 2,8 млн українців. Середня виплата у працюючих пенсіонерів близько 6 257 грн. До порівняння, середня пенсія по країні — 5 851 грн або ж 141$. Про це повідомляє Опендатабот.

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Які пенсії в Україні

У 43% пенсіонерів в Україні виплати менші за $100. Більш половини з них взагалі отримують $66 або 2760 грн на місяць.

25,6% або ж 2,64 млн пенсіонерів отримують від 5 000 до 10 000 грн. Середня пенсія у цій групі сягає 6 860 грн або ж $165.

18,6% або 1,92 млн пенсіонерів отримують від 4 000 до 5 000 грн. Середня пенсія в цій групі — 4 414 грн або $100.

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Лише у 12,7% або 1,31 млн українців пенсії більші за 10 000 грн. В середньому, пенсіонери у цій групі отримують 15 354 грн або $370.

Де найвищі пенсії

Найвищі пенсії у Києві — 7971 грн. Це на 36% більше, ніж в середньому по країні. У лідерах також Рівненська (7276 грн) та Донецька (7158 грн) області.

Водночас найменші виплати у Тернопільській (4460 грн), Чернівецькій (4664 грн) та Закарпатській (4697 грн) областях.