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16 жовтня 2024, 17:44

Louis Vuitton втратила 23 млрд євро вартості на тлі слабкого попиту в Китаї

Акції виробника предметів розкоші Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) вранці 16 жовтня впали на 7,45% і на мінімумі становили 578,8 євро, свідчать дані біржі Euronext Paris. В результаті ринкова вартість компанії зменшилася на 23,28 млрд до 289,14 млрд євро.

Акції виробника предметів розкоші Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) вранці 16 жовтня впали на 7,45% і на мінімумі становили 578,8 євро, свідчать дані біржі Euronext Paris.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Виторг падає

15 жовтня компанія опублікувала фінансовий звіт за третій квартал 2024 року. Виручка LVMH за третій квартал склала 19,08 млрд євро, що виявилося нижче від очікуваного прогнозу аналітиків у 20,01 млрд євро. Продаж годинників та ювелірних прикрас скоротився на 4%.

Ключовий сектор моди та шкіряних товарів, куди входять такі бренди, як Louis Vuitton та Christian Dior, показав зниження продажів на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Читайте: Інвесторів LVMH турбує слабкий попит покупців із Китаю на сумки за $4300

Як зазначає Bloomberg, це найгірший квартальний результат із 2020 року, періоду пандемії. Найбільший гравець галузі постраждав від падіння попиту з боку китайських споживачів. Органічний продаж LVMH в регіоні, що включає Китай, впав на 16% за квартал.

«Більшість наших ринків стикаються з економічними труднощами, включаючи материковий Китай», — заявив фінансовий директор LVMH Жан-Жак Гуіон. Він також додав, що рівень довіри споживачів у Китаї повернувся до історичного мінімуму, зафіксованого під час пандемії COVID-19 у 2020 році.

«Результати явно негативні для галузі [люксових товарів] напередодні сезону звітностей, а також підготовки до продажів у період свят — Різдва та китайського Нового року», — зазначив аналітик Citigroup Томас Шове.

Читайте: Найбільше падіння: з початку року статки засновника LVMH скоротилися на $20 млрд

Нещодавні заходи стимулювання економіки Китаю були спрямовані на підтримку ринку акцій, що знаходиться у важкому становищі, і зміцнення проблемного сектора нерухомості, проте поки що не призвели до суттєвого зростання споживання, зазначає Bloomberg.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Міністерство торгівлі Китаю у вівторок, 8 жовтня, оголосило про введення тимчасових антидемпінгових заходів проти бренді, що відбувається з Європейського Союзу. З 11 жовтня імпортери будуть зобов'язані надавати китайській митниці заставний депозит при імпорті марок, вироблених ЄС.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
16 жовтня 2024, 17:51
#
Акції мають здатність і рости:))
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