Louis Vuitton втратила 23 млрд євро вартості на тлі слабкого попиту в Китаї

Акції виробника предметів розкоші Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) вранці 16 жовтня впали на 7,45% і на мінімумі становили 578,8 євро , свідчать дані біржі Euronext Paris. В результаті ринкова вартість компанії зменшилася на 23,28 млрд до 289,14 млрд євро.

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Виторг падає

15 жовтня компанія опублікувала фінансовий звіт за третій квартал 2024 року. Виручка LVMH за третій квартал склала 19,08 млрд євро, що виявилося нижче від очікуваного прогнозу аналітиків у 20,01 млрд євро. Продаж годинників та ювелірних прикрас скоротився на 4%.

Ключовий сектор моди та шкіряних товарів, куди входять такі бренди, як Louis Vuitton та Christian Dior, показав зниження продажів на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Як зазначає Bloomberg, це найгірший квартальний результат із 2020 року, періоду пандемії. Найбільший гравець галузі постраждав від падіння попиту з боку китайських споживачів. Органічний продаж LVMH в регіоні, що включає Китай, впав на 16% за квартал.

«Більшість наших ринків стикаються з економічними труднощами, включаючи материковий Китай», — заявив фінансовий директор LVMH Жан-Жак Гуіон. Він також додав, що рівень довіри споживачів у Китаї повернувся до історичного мінімуму, зафіксованого під час пандемії COVID-19 у 2020 році.

«Результати явно негативні для галузі [люксових товарів] напередодні сезону звітностей, а також підготовки до продажів у період свят — Різдва та китайського Нового року», — зазначив аналітик Citigroup Томас Шове.

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Нещодавні заходи стимулювання економіки Китаю були спрямовані на підтримку ринку акцій, що знаходиться у важкому становищі, і зміцнення проблемного сектора нерухомості, проте поки що не призвели до суттєвого зростання споживання, зазначає Bloomberg.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Міністерство торгівлі Китаю у вівторок, 8 жовтня, оголосило про введення тимчасових антидемпінгових заходів проти бренді, що відбувається з Європейського Союзу. З 11 жовтня імпортери будуть зобов'язані надавати китайській митниці заставний депозит при імпорті марок, вироблених ЄС.