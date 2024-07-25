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25 липня 2024, 16:00

Найбільше падіння: з початку року статки засновника LVMH скоротилися на $20 млрд

Статки засновника конгломерату з виробництва предметів розкоші LVMH — Бернара Арно — скоротилися на $20 млрд за першу половину 2024 року. Це найбільше падіння особистого капіталу серед найбагатших людей планети за цей період, повідомляє Bloomberg.

Статки засновника конгломерату з виробництва предметів розкоші LVMH — Бернара Арно — скоротилися на $20 млрд за першу половину 2024 року.

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В чому причина

Скорочення статків Арно пов'язане з економічними проблемами у Китаї, де впав попит на предмети розкоші. Продажі LVMH в азійському регіоні, включно з Китаєм, впали на 14% у другому кварталі 2024 року.

Статки найбагатшої людини у світі Ілона Маска постраждали від сильного одноденного падіння, хоча вони все ще виросли на 5% за рік.

24 липня статки співзасновника Tesla Inc. впали на $21,7 млрд після того, як виробник електромобілів повідомив про невтішні квартальні результати, що спонукало кількох аналітиків знизити свої цінові орієнтири і відправити його акції на 12% вниз, що є найбільшим падінням майже за чотири роки.

Одноденний спад Маска став пʼятим за величиною ринковим падінням за 12-річну історію індексу Bloomberg, скоротивши його статки до $240,5 млрд.

Навіть з урахуванням спаду він, як і раніше, випереджає Джеффа Безоса з Amazon.com Inc., що посідає друге місце, приблизно на $37 млрд.

Джерело: Мінфін
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