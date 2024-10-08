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8 жовтня 2024, 13:27

Китай запроваджує антидемпінгові заходи на бренди з ЄС

Міністерство торгівлі Китаю у вівторок, 8 жовтня, оголосило про введення тимчасових антидемпінгових заходів проти брендів, що походять із Європейського Союзу. З 11 жовтня імпортери будуть зобов'язані надавати китайській митниці заставний депозит при імпорті марок, вироблених у ЄС, пише Reuters.

Міністерство торгівлі Китаю у вівторок, 8 жовтня, оголосило про введення тимчасових антидемпінгових заходів проти брендів, що походять із Європейського Союзу.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Своє рішення китайське міністерство пояснило тим, що імпорт брендів із Євросоюзу нібито загрожує власному виробництву алкоголю.

Антидемпінгові заходи Китаю в основному вдарять по Франції, на яку припадало 99% китайського імпорту бренді у 2023 році, вартість становила $1,7 млрд.

Постачальникам марок Hennessy і Remy Martin, наприклад, доведеться платити заставу у розмірі 39,0% та 38,1% від вартості імпорту. Відповідно, бренді подорожчає.

Читайте: ЄС введе мито до 45% на електромобілі з Китаю — Bloomberg

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що у п'ятницю, 4 жовтня, країни Європейського Союзу проголосували за введення тарифів до 45% на електромобілі з Китаю, що може посилити напруженість у торгівлі з Пекіном.

Також стало відомо, що Франція була однією з десяти країн-членів Євросоюзу, які проголосували за введення мита на імпорт китайських електромобілів.

Нові мита становитимуть 35% для виробників електромобілів, які експортують свої автомобілі з Китаю. Вони доповнюватимуть чинну ставку в 10%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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