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15 жовтня 2024, 11:46

Інвесторів LVMH турбує слабкий попит покупців із Китаю на сумки за $4300

Інвестори французької люксової групи LVMH стурбовані слабким попитом Китаю на європейські дизайнерські товари, повідомляє Reuters.

Інвестори французької люксової групи LVMH стурбовані слабким попитом Китаю на європейські дизайнерські товари, повідомляє Reuters.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо турбує інвесторівВони з нетерпінням чекають ознак того, що нові заходи фінансового стимулювання Китаю зможуть, нарешті, вивести заможних китайських покупців і представників середнього класу зі зневіри, надихнувши їх на покупку дизайнерських шкіряних сумок вартістю $4300 напередодні Дня холостяка, найбільшого в Китаї свята шопінгу.
Фото: reuters.com

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що турбує інвесторів

Вони з нетерпінням чекають ознак того, що нові заходи фінансового стимулювання Китаю зможуть, нарешті, вивести заможних китайських покупців і представників середнього класу зі зневіри, надихнувши їх на покупку дизайнерських шкіряних сумок вартістю $4300 напередодні Дня холостяка, найбільшого в Китаї свята шопінгу.

Раніше консалтингова компанія Bain заявляла, що світовий продаж елітних товарів для особистого користування, включаючи одяг, аксесуари та косметичні засоби, цього року зросте на 4% порівняно з аналогічним періодом минулого року за незмінних показників.

Читайте: Найбільше падіння: з початку року статки засновника LVMH скоротилися на $20 млрд

Глобальний спад найбільш помітний у Китаї, оскільки економічна невизначеність тисне на покупців із середнього класу та змушує тих, хто все ще може дозволити собі розкіш, з обережністю ставитись до показухи.

Торги акціями LVMH, поряд з аналогічними акціями власника Gucci — Kering, Hermes, а також власника Cartier — Richemont, цього року були волатильними.

Продажі в Китаї особливо погіршали, заявили аналітики Bank of America. Саме вони, за їхніми словами, були основним чинником зростання першої половини року.

Читайте: Китай запроваджує антидемпінгові заходи на бренді з ЄС

Маркус Хансен, портфельний менеджер Vontobel, що володіє акціями LVMH, Hermes та Richemont, сказав, що «недовіра» серед китайських покупців зберігається після спаду на ринку нерухомості країни. За словами Гансена, якщо довіра повернеться, хай навіть незначно, витрати на предмети розкоші в Китаї можуть знову стати досить значними.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Міністерство торгівлі Китаю у вівторок, 8 жовтня, оголосило про введення тимчасових антидемпінгових заходів проти бренді, що відбувається з Європейського Союзу. З 11 жовтня імпортери будуть зобов'язані надавати китайській митниці заставний депозит при імпорті марок, вироблених ЄС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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