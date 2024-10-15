Закон про підвищення податків, кредит для України на 35 млрд євро: головне за вівторок

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав податковий законопроєкт № 11416-д і відправив до Офісу президента. Про це написав заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк. «Найближчим часом очікуємо там підпис президента, потім публікація і потім через день закон набере чинності, чим збільшить податки», — написав він.

Комітет Європарламенту підтримав кредит для України на 35 млрд євро

Комітет Європарламент з питань торгівлі 14 жовтня більшістю голосів підтримав надання Україні фінансової підтримки у вигляді кредиту на 35 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів.

Голова НБУ задоволений режимом керованої гнучкості курсу валют

Голова НБУ Андрій Пишний задоволений підсумками першого року функціонування режиму керованої гнучкості курсу, який із 3 жовтня 2023 року замінив запроваджений із початком повномасштабної агресії рф у лютому 2022 року режим фіксованого курсу, і не бачить сьогодні необхідності якихось кардинальних змін.

Приватбанк анонсував зміну вартості окремих послуг для ФОП

Державний Приватбанк до кінця 2024 року планує низку тарифних змін щодо деяких пакетів послуг для ФОП. Збільшено тривалість торговельної сесії для продажу валюти: для ФОП, які бажають здійснити продаж валюти в еквіваленті суми до 20 тис доларів США включно.