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15 жовтня 2024, 12:24

Голова НБУ задоволений режимом керованої гнучкості курсу валют

Голова НБУ Андрій Пишний задоволений підсумками першого року функціонування режиму керованої гнучкості курсу, який із 3 жовтня 2023 року замінив запроваджений із початком повномасштабної агресії рф у лютому 2022 року режим фіксованого курсу, і не бачить сьогодні необхідності якихось кардинальних змін. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Голова НБУ Андрій Пишний задоволений підсумками першого року функціонування режиму керованої гнучкості курсу, який із 3 жовтня 2023 року замінив запроваджений із початком повномасштабної агресії рф у лютому 2022 року режим фіксованого курсу, і не бачить сьогодні необхідності якихось кардинальних змін.

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Що сказав голова НБУ

«Жодних кардинальних змін не передбачається. Ми бачимо, що цей режим працює. Завдяки тому, що зміни в балансі між попитом та пропозицією визначають напрям руху курсу, коригуються макроекономічні дисбаланси. Ринок адаптувався», — сказав він.

Пишний зазначив, що НБУ постійно присутній на ринку, тому що структурний дефіцит валюти залишається, оскільки війна позбавила Україну третини економіки, країна відчуває величезну бюджетну потребу і значні потреби в імпорті, а її експорт одночасно обмежений.

«Утім, ми бачимо, що в три рази зросла глибина валютного ринку — обсяг операцій на міжбанку без участі Національного банку сьогодні близько $110 млн», — назвав глава центробанку ще один позитивний результат зміни режиму.

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Він зазначив, що також вдалося позбутися такої проблеми, як множинність курсів: у деякі дні готівковий курс відхиляється від офіційного лише на 0,3%, а стабільно ця різниця не перевищує 1%, тоді як у режимі фіксованого курсу в окремі дні ця різниця перевищувала 7%.

Пишний також вважає, що різнобічні коливання на ринку також повернули відчуття валютного ризику, а отже, населення і бізнес почали підходити більш відповідально до планування.

«Завдяки переходу до керованої гнучкості курс почав виконувати функцію поглинача шоків, а не генератора «, — наголосив він.

Коментар щодо ослаблення гривні

Коментуючи ослаблення офіційного курсу гривні за рік після переходу до нового режиму приблизно на 13%, голова Нацбанку зазначив: якщо взяти курс на готівковому ринку, тобто в тому сегменті ринку, де купує і продає валюту населення, то це ослаблення становило 9%.

«Погодьтеся, це складно назвати стрімким польотом гривні в девальвацію, яким нас лякали експерти широкого профілю, які давно перетворили критику НБУ на професію», — зазначив Пишний.

Відповідаючи на запитання про ймовірність повернення до режиму фіксованого курсу, голова НБУ визнав, що така ймовірність існує й умови, за яких регулятору доведеться вдатися до такого кроку, «нескладно уявити».

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 10

+
+15
Smehue4ki
Smehue4ki
15 жовтня 2024, 12:46
#
Скільки резервів спалили…
+
0
redeyed
redeyed
15 жовтня 2024, 13:20
#
Хочу бути об'єктивним.

Я от дивлюсь на резерви, то не бачу нічого спільного з їх спаленням.

https://tradingeconomics.com/ukraine/foreign-exchange-reserves

Якщо я не туди дивлюсь, то буду вдячним за просвітництво
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
15 жовтня 2024, 15:24
#
Не туда ты смотришь , первое — смотреть надо там где написано НБУ за неделю прос.л 600 мллн , 800 млн и так далее . А затем источники — где взяли .

А ты смотришь — взяли в долг 10 млрд , не смогли рассчитаться по прошлым долгам , сили 8 млрд … какой хороший нацбанк +2 ярда прибавились ЗВР .
+
+45
Moonlighter
Moonlighter
15 жовтня 2024, 12:50
#
Никакого гениального плана тут нет. Когда у тебя кредитные резервы, которые ты не зарабатывал, то соответственно легко их сжигать. Если надо будет, то взрослые дяди еще дадут. В 2013 году каждая собака скулила про искусственное удерживание курса. Тогда это было плохо, сейчас — хорошо.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
15 жовтня 2024, 15:26
#
В счет будущих поколений . При этом нет выхода даже после войны .

К сожалению проблема длиться десятилетиями — структурный идиотизм построенной экономики … никто не думает о горизонтах . просто взял в долг — слил на межбанке — какой молодец . Ой началось сливаться много ? Давайте увеличим налоги , денег будет оставаться меньше — будут есть меньше мандаринов , курс поддержиться .

Только страна самая нищая в европе .
+
0
Я_ __
Я_ __
15 жовтня 2024, 13:24
#
«структурний дефіцит валюти залишається, оскільки війна позбавила Україну третини економіки, країна відчуває величезну бюджетну потребу і значні потреби в імпорті, а її експорт одночасно обмежений.»

Але при цьому Пишний заявляє про «зростання економіки» на 3,7% і нам малюється інфляція котра з початку повномасштабного вторгнення впала на понад 20% і досягла рівня США та ЄС в їх найкращі періоди

При тому що долар США зріс по відношенню до гривні з 2022 року.
+
+15
bonv
bonv
15 жовтня 2024, 14:07
#
Ручне НБУ.
+
0
TAN72
TAN72
15 жовтня 2024, 14:25
#
Люблю себя любимого 😂
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
15 жовтня 2024, 15:22
#
А в чем гибкость то ???

Типа больше валюты сливаем , меньше валюты сливаем ?

так и так 75% всей валюты это или кредиты или помощь , но не экспорт .
+
+15
efess
efess
15 жовтня 2024, 15:42
#
Себя не похвалишь — никто не похвалит.😜
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