Голова НБУ Андрій Пишний задоволений підсумками першого року функціонування режиму керованої гнучкості курсу, який із 3 жовтня 2023 року замінив запроваджений із початком повномасштабної агресії рф у лютому 2022 року режим фіксованого курсу, і не бачить сьогодні необхідності якихось кардинальних змін. Про це пише Інтерфакс-Україна.
Голова НБУ задоволений режимом керованої гнучкості курсу валют
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Що сказав голова НБУ
«Жодних кардинальних змін не передбачається. Ми бачимо, що цей режим працює. Завдяки тому, що зміни в балансі між попитом та пропозицією визначають напрям руху курсу, коригуються макроекономічні дисбаланси. Ринок адаптувався», — сказав він.
Пишний зазначив, що НБУ постійно присутній на ринку, тому що структурний дефіцит валюти залишається, оскільки війна позбавила Україну третини економіки, країна відчуває величезну бюджетну потребу і значні потреби в імпорті, а її експорт одночасно обмежений.
«Утім, ми бачимо, що в три рази зросла глибина валютного ринку — обсяг операцій на міжбанку без участі Національного банку сьогодні близько $110 млн», — назвав глава центробанку ще один позитивний результат зміни режиму.
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Він зазначив, що також вдалося позбутися такої проблеми, як множинність курсів: у деякі дні готівковий курс відхиляється від офіційного лише на 0,3%, а стабільно ця різниця не перевищує 1%, тоді як у режимі фіксованого курсу в окремі дні ця різниця перевищувала 7%.
Пишний також вважає, що різнобічні коливання на ринку також повернули відчуття валютного ризику, а отже, населення і бізнес почали підходити більш відповідально до планування.
«Завдяки переходу до керованої гнучкості курс почав виконувати функцію поглинача шоків, а не генератора «, — наголосив він.
Коментар щодо ослаблення гривні
Коментуючи ослаблення офіційного курсу гривні за рік після переходу до нового режиму приблизно на 13%, голова Нацбанку зазначив: якщо взяти курс на готівковому ринку, тобто в тому сегменті ринку, де купує і продає валюту населення, то це ослаблення становило 9%.
«Погодьтеся, це складно назвати стрімким польотом гривні в девальвацію, яким нас лякали експерти широкого профілю, які давно перетворили критику НБУ на професію», — зазначив Пишний.
Відповідаючи на запитання про ймовірність повернення до режиму фіксованого курсу, голова НБУ визнав, що така ймовірність існує й умови, за яких регулятору доведеться вдатися до такого кроку, «нескладно уявити».
Коментарі - 10
Я от дивлюсь на резерви, то не бачу нічого спільного з їх спаленням.
https://tradingeconomics.com/ukraine/foreign-exchange-reserves
Якщо я не туди дивлюсь, то буду вдячним за просвітництво
А ты смотришь — взяли в долг 10 млрд , не смогли рассчитаться по прошлым долгам , сили 8 млрд … какой хороший нацбанк +2 ярда прибавились ЗВР .
К сожалению проблема длиться десятилетиями — структурный идиотизм построенной экономики … никто не думает о горизонтах . просто взял в долг — слил на межбанке — какой молодец . Ой началось сливаться много ? Давайте увеличим налоги , денег будет оставаться меньше — будут есть меньше мандаринов , курс поддержиться .
Только страна самая нищая в европе .
Але при цьому Пишний заявляє про «зростання економіки» на 3,7% і нам малюється інфляція котра з початку повномасштабного вторгнення впала на понад 20% і досягла рівня США та ЄС в їх найкращі періоди
При тому що долар США зріс по відношенню до гривні з 2022 року.
Типа больше валюты сливаем , меньше валюты сливаем ?
так и так 75% всей валюты это или кредиты или помощь , но не экспорт .