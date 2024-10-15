Голова НБУ задоволений режимом керованої гнучкості курсу валют

Голова НБУ Андрій Пишний задоволений підсумками першого року функціонування режиму керованої гнучкості курсу, який із 3 жовтня 2023 року замінив запроваджений із початком повномасштабної агресії рф у лютому 2022 року режим фіксованого курсу, і не бачить сьогодні необхідності якихось кардинальних змін. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Що сказав голова НБУ

«Жодних кардинальних змін не передбачається. Ми бачимо, що цей режим працює. Завдяки тому, що зміни в балансі між попитом та пропозицією визначають напрям руху курсу, коригуються макроекономічні дисбаланси. Ринок адаптувався», — сказав він.

Пишний зазначив, що НБУ постійно присутній на ринку, тому що структурний дефіцит валюти залишається, оскільки війна позбавила Україну третини економіки, країна відчуває величезну бюджетну потребу і значні потреби в імпорті, а її експорт одночасно обмежений.

«Утім, ми бачимо, що в три рази зросла глибина валютного ринку — обсяг операцій на міжбанку без участі Національного банку сьогодні близько $110 млн», — назвав глава центробанку ще один позитивний результат зміни режиму.

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Він зазначив, що також вдалося позбутися такої проблеми, як множинність курсів: у деякі дні готівковий курс відхиляється від офіційного лише на 0,3%, а стабільно ця різниця не перевищує 1%, тоді як у режимі фіксованого курсу в окремі дні ця різниця перевищувала 7%.

Пишний також вважає, що різнобічні коливання на ринку також повернули відчуття валютного ризику, а отже, населення і бізнес почали підходити більш відповідально до планування.

«Завдяки переходу до керованої гнучкості курс почав виконувати функцію поглинача шоків, а не генератора «, — наголосив він.

Коментар щодо ослаблення гривні

Коментуючи ослаблення офіційного курсу гривні за рік після переходу до нового режиму приблизно на 13%, голова Нацбанку зазначив: якщо взяти курс на готівковому ринку, тобто в тому сегменті ринку, де купує і продає валюту населення, то це ослаблення становило 9%.

«Погодьтеся, це складно назвати стрімким польотом гривні в девальвацію, яким нас лякали експерти широкого профілю, які давно перетворили критику НБУ на професію», — зазначив Пишний.

Відповідаючи на запитання про ймовірність повернення до режиму фіксованого курсу, голова НБУ визнав, що така ймовірність існує й умови, за яких регулятору доведеться вдатися до такого кроку, «нескладно уявити».

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