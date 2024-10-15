Комітет Європарламенту підтримав кредит для України на 35 млрд євро

Комітет Європарламент з питань торгівлі 14 жовтня більшістю голосів підтримав надання Україні фінансової підтримки у вигляді кредиту на 35 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів. Про це передає Укрінформ з посиланням на повідомлення Європейського парламенту.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

«Комітет з питань торгівлі проголосував на користь рішення, — 31 голос „за“, 4 „проти“, ніхто не утримався, яким підтримується пропозиція Європейської комісії підтримати Україну за рахунок виключної макрофінансової допомоги (МФД) у вигляді кредиту до 35 мільярдів євро. Це є внеском ЄС у ініціативу G7 з підтримки України шляхом виділення 50 мільярдів доларів (близько 45 мільярдів євро) для відповіді на термінові фінансові потреби України, що постає перед російською жорстокою агресивною війною», — йдеться у повідомленні.

Платежі за цим надзвичайним макрофінансовим кредитом, як і за іншими кредитами від країн G7, будуть здійснюватися за рахунок надзвичайних надходжень від заблокованих активів російського Центробанку, та координуватимуться через Кредитний механізм співробітництва з Україною, який був нещодавно створений за пропозицією Європейської комісії.

Читайте: Рада ЄС погодила 35 млрд євро кредиту для України

Майбутні надходження від заморожених російських активів, як і можливі внески від країн-членів ЄС та інших країн, будуть доступними для України через згаданий механізм з метою допомогти країні у виплатах по надзвичайному макрофінансовому кредиту, а також по кредитах від інших партнерів по G7, які, за висновком Єврокомісії, можуть бути кваліфіковані для таких виплат.

Згадані надзвичайні фінансові прибутки будуть використовуватися виключно для обслуговування та виплат по таким правомірним кредитам та по надзвичайному макрофінансовому кредиту.

Читайте: Угорщина заблокувала 35 млрд євро для України до виборів у США

Україна зможе використовувати новий макрофінансовий кредит у сферах, які вважає за необхідне. Система управління та контролю за такими виплатами викладена в Українському плані поряд із спеціальними заходами, що спрямовані на запобігання зловживанням та іншим порушенням. Нові кошти в рамках макрофінансового кредиту будуть доступними для України до кінця 2024 року, і мають бути виплачені до кінця 2025 року.

Окремо наголошується, що виплати по цьому макрофінансовому кредиту обумовлені дотриманням Україною власних зобов’язань щодо ефективних демократичних перетворень, щодо поваги до прав людини. Ці та інші політичні передумови будуть викладені у Меморандумі про порозуміння, який визначатиме порядок виплат за згаданим кредитом.

Згадана пропозиція Єврокомісії щодо виплати Україні надзвичайного макрофінансового кредиту в обсязі 35 мільярдів євро має отримати підтримку усього Європейського парламенту.

Європейський парламент проведе голосування щодо цієї пропозиції наступного пленарного тижня 21−24 жовтня.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Угорщина відклала остаточне рішення про надання Україні кредиту ЄС на 35 млрд євро, в межах ініціативи G7 на $50 млрд, до президентських виборів у США.