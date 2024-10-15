Державний Приватбанк до кінця 2024 року планує низку тарифних змін щодо деяких пакетів послуг для ФОП. Про це «Мінфіну» заявив член правління, керівник дирекції МСБ Приватбанку Євген Заіграєв.
15 жовтня 2024, 11:28
Приватбанк анонсував зміну вартості окремих послуг для ФОП
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Як зміняться тарифи у Приватбанку
Більш детально про те, як банки змінюють умови за картками, кредитами, депозитами читайте в статті.
Джерело: Мінфін
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