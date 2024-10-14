МВФ знизив комісії: Річні витрати України за користування ресурсами зменшаться на $130 млн
МВФ знизив комісії, прогноз курсу долара: головне за понеділок
Річні витрати України за користування ресурсами МВФ зменшаться на $130 млн завдяки рішенню Фонду про зниження рівня комісій, вважає заступник виконавчого директора МВФ, представник України Владислав Рашкован.
Названо імена лауреатів Нобелівської премії з економіки
Лауреатами Нобелівської премії з економічних наук стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон та Джеймс Робінсон. Вчені отримали нагороди за дослідження того, як формуються інститути і як вони впливають на добробут.
Міністерство фінансів евакуювали через ймовірне мінування будівлі
Міністерство фінансів евакуювали через ймовірне мінування будівлі.
Новий струс валютного ринку: 3 варіанти курсового сценарію щодо євро в Україні
Цей тиждень на валютному ринку України мине досить напружено та динамічно. Занадто вже багато причин, які здатні серйозно розгойдати ситуацію як на глобальному рівні, так і на нашому міжбанку. Головним «порушником спокою» на всіх сегментах світового та місцевого валютного ринків найближчим часом буде євро.
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