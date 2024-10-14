МВФ знизив комісії, прогноз курсу долара: головне за понеділок

Річні витрати України за користування ресурсами МВФ зменшаться на $130 млн завдяки рішенню Фонду про зниження рівня комісій, вважає заступник виконавчого директора МВФ, представник України Владислав Рашкован.

Названо імена лауреатів Нобелівської премії з економіки

Лауреатами Нобелівської премії з економічних наук стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон та Джеймс Робінсон. Вчені отримали нагороди за дослідження того, як формуються інститути і як вони впливають на добробут.

Міністерство фінансів евакуювали через ймовірне мінування будівлі

Міністерство фінансів евакуювали через ймовірне мінування будівлі.

Новий струс валютного ринку: 3 варіанти курсового сценарію щодо євро в Україні