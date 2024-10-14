Названо імена лауреатів Нобелівської премії з економіки

Лауреатами Нобелівської премії з економічних наук стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон та Джеймс Робінсон. Вчені отримали нагороди за дослідження того, як формуються інститути і як вони впливають на добробут.

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Лауреатами стали:

Дарон Асемоглу

Саймон Джонсон

Джеймс Робінсон

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Daron Acemoglu, Simon Johnson and James A. Robinson «for studies of how institutions are formed and affect prosperity.»… pic.twitter.com/tuwIIgk393 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2024

Особливості Нобелівської премії з економіки

Нобелівська премія з економіки — не зовсім Нобелівська. Офіційно вона називається премією Шведського державного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля. У 1968 році на честь свого 300-річчя центральний банк Швеції Sveriges Riksbank пожертвував Нобелівському фонду велику суму грошей на те, щоб заснувати ще одну премію — з економічної науки.

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Лауреата економічної премії обирає Шведська академія наук. Вона керується тими самими правилами, що і при нагородженні видатних робіт в інших наукових дисциплінах.