Міністерство фінансів евакуювали через ймовірне мінування будівлі. Про це повідомляє ЕП.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«У звʼязку з отриманням повідомлення про мінування просимо залишити будівлю Міністерства фінансів для проведення відповідних заходів реагування», — йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили, що в низці областей України повідомляють про масові мінування будівель. Мова йде про навчальні заклади, міські ради, міністерства й не тільки.

За даними «Інтерфакс-Україна», поліція вже проводить перевірку на об'єктах органів державної влади та місцевого самоврядування, за якими надійшли анонімні повідомлення про мінування.