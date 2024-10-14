Міністерство фінансів евакуювали через ймовірне мінування будівлі. Про це повідомляє ЕП.
14 жовтня 2024, 16:27
Міністерство фінансів евакуювали через ймовірне мінування будівлі
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«У звʼязку з отриманням повідомлення про мінування просимо залишити будівлю Міністерства фінансів для проведення відповідних заходів реагування», — йдеться у повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомили, що в низці областей України повідомляють про масові мінування будівель. Мова йде про навчальні заклади, міські ради, міністерства й не тільки.
За даними «Інтерфакс-Україна», поліція вже проводить перевірку на об'єктах органів державної влади та місцевого самоврядування, за якими надійшли анонімні повідомлення про мінування.
Джерело: Мінфін
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