Підвезення готівки на човнах та відмова від агресивного просування: як війна змінила маркетинг

В умовах повномасштабної війни та економічних труднощів фінансові компанії не припинили роботу і продовжують працювати над залученням нових та утриманням старих клієнтів. Як зараз змінюються підходи до цього процесу, обговорили експерти галузі під час конференції ROMI 2024.

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«Першою реакцією, коли почалася повномасштабна війна, стали нульові витрати на маркетинг», — розповів під час заходу CMO/CBDO PSP Platon Гела Слюсарчук. За його словами, це цілком звична історія для бізнесу в цей час, оскільки ніхто не був готовий вкладати гроші в розвиток, якщо незрозуміло, що буде завтра.

Однак із часом робочі процеси налагоджувалися і компанії поверталися до активної роботи із залучення клієнтів. На переконання Гели Слюсарчука, зараз найважливіше в маркетингу — це наявність стратегії. «Коли в тебе є стратегія, нормальне позиціонування, коли ти можеш комунікувати з клієнтами, навіть в умовах війни, і твої аргументи дієві для них, це дозволяє компанії вижити і навіть зростати», — пояснив Слюсарчук.

Під час повномасштабної війни його компанія проводила дослідження за двома напрямками. «Перший — це дослідження самих себе. Ми концентрувалися на аналізі наших процесів і результатів, щоб побачити де ми є найефективнішими. Другий — пошук ринків, яких ще немає, але які можуть з'явитися, і саме туди ми й рухалися», — пригадує Гела Слюсарчук.

Директор із маркетингу фінансової компанії Moneyveo Серафима Нехода звернула увагу на зміну пріоритетів клієнтів. «До повномасштабної війни основним запитом від клієнтів була швидкість ухвалення рішення — чи готова компанія надати кредит. Зараз на першому місці чесність та відкритість. Клієнт хоче самостійно і швидко проаналізувати сайти фінансових компаній і відразу побачити відмінності у їхніх пропозиціях», — відзначила вона.

Про підлаштування до пріоритетів клієнтів говорила і co-founder Арсенал Страхування Марина Авдєєва. «Для мене маркетинг починається з дослідження і експертного висновку спеціалістів, які повинні відповісти на одне запитання: що за нинішніх умов потрібно зробити з нашим продуктом, щоб його любили», — відзначила вона.

І навпаки — активне просування може мати негативний ефект. Марина Авдєєва навела такий приклад: після початку війни всіх цікавило страхування воєнних ризиків, тому страхові компанії почали просувати такі продукти. Але отримали велику кількість хейту, мовляв, як ви можете думати про заробітки, коли навколо вирує війна.

Тому, переконана Марина Авдєєва, насамперед має бути продукт, який справді потрібен клієнтам. Наприклад, коли багато людей почали працювати онлайн, вони хотіли відмовитись від страхування авто, бо майже ними не користувалися. Тоді в її страховій компанії запропонували новий продукт — страхування авто лише на той час, коли власник ним користується, відповідно, і сплачувати за страхування потрібно лише за цей період. Після появи цього варіанту багато клієнтів обирали саме його.

Якщо ж говорити про офлайн-послуги, то, як відзначає директор із маркетингу Ощадбанку Сергій Грабчак, у багатьох регіонах клієнти звертаються до тих компаній, які просто продовжують працювати.

«Наприклад, у 2022 році на Чернігівщині були затоплення, що не дозволило російським військам захопити населені пункти, але деякі міста виявились ізольованими. Для того, щоб не зупинялись фінансові послуги і люди могли розраховуватись, наші співробітники, порушуючи нормативи НБУ, завозили туди готівку на човнах», — розповів директор із маркетингу Ощадбанку.

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Ще один приклад, коли найважливіше просто не припиняти діяльність, — робота відділення Ощадбанку в Херсоні впродовж трьох місяців російської окупації. Припинило воно діяльність лише тоді, коли працівників змусили до цього російські військові. «Тому часто користувачі обирають ті компанії, які просто надають послугу», — підсумував Сергій Грабчак.

Про ROMI 2024

Головна маркетингова конференція року — ROMI 2024 — пройшла 4 жовтня у Chamber Plaza у Києві. Під час заходу відбувалися жваві дискусії та доповіді про найефективніші та найдієвіші інструменти у маркетингу.

Організаторами ROMI 2024 виступили сайт «Мінфін», а також міжнародна CPA-мережа SalesDoubler та агенція медійної реклами newage.

Партнером заходу виступила омніканальна Customer Data Platform eSputnik — це українська ІТ-компанія, яка понад 12 років розробляє програмне забезпечення для збирання, уніфікації, сегментації та активації даних клієнтів із метою керування користувацьким досвідом і збільшення прибутку бізнесу.

Окрім того, конференцію підтримав PSP Platon — один із лідерів платіжних послуг в Україні. Платіжний провайдер здійснює процесинг платежів і надає послуги широкому спектру українських учасників ринку електронної комерції. На території України платіжний провайдер Platon успішно працює з 2012 року. За цей час клієнтами стали понад 1000 компаній.