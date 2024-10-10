Головне за четвер: Збільшення податків, прискорення інфляції та що буде з курсом євро
10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11416-д щодо підвищення податків. «За» відповідний законопроєкт проголосувало 247 народних депутатів.
У вересні інфляція в Україні стрімко прискорилася. Що подорожчало найбільше
Інфляція на споживчому ринку у вересні 2024 року прискорилася до 1,5%, порівняно із 0,6% у серпні, 0% — у липні. З початку року вона зросла на 6,5%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
Євро входить у період турбулентності: що буде з курсом в Україні та світі
Кінець року буде на світових ринках дуже напруженим, валютний — не виняток. Як можуть розвиватися події у світі протягом найближчих місяців, і як це впливатиме на курс євро, розглянемо нижче.
Падіння євро: Що чекає на євро? Чи купувати євро зараз? Прогноз курсу валют в Україні (відео)
У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:
- Падіння євро
- Причини зниження курсу євро
- Два сценарії дій ЄЦБ та ФРС
- Що буде з євро в Україні
- Прогноз курсу євро в Україні
- В чому тримати гроші в Україні
- Прогноз курсу долара та євро на період з 10 по 16 жовтня.
Рада ЄС погодила 35 млрд євро кредиту для України
9 жовтня Рада ЄС схвалила пакет фінансової позики Україні на суму до 35 млрд євро, що є частиною зобов'язань блоку у виконанні відповідного рішення G7 щодо заморожених російських активів.
Коментарі - 1
Как то математика с госстатом не сходится