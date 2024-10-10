Рада ЄС погодила 35 млрд євро кредиту для України

9 жовтня Рада ЄС схвалила пакет фінансової позики Україні на суму до 35 млрд євро , що є частиною зобов'язань блоку у виконанні відповідного рішення G7 щодо заморожених російських активів. Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

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Що відомо

«Рада досягла домовленості щодо пакета фінансової допомоги Україні, включно з винятковою позикою макрофінансової допомоги на суму до 35 млрд євро та механізмом кредитної співпраці, який підтримуватиме Україну в погашенні кредитів на суму до 45 млрд євро ЄС і партнерами G7», — йдеться у повідомленні.

Допомога спрямована на негайне задоволення нагальних потреб України у фінансуванні, які зросли через російську агресію.

Фіндопомога у розмірі 35 млрд євро має стати частиною кредитної лінії G7 загальною сумою до 45 млрд євро.

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Механізм кредитування України розподілятиме ці кошти, а також можливі суми, отримані як добровільні внески від держав-членів та третіх країн чи інших джерел, у формі фінансової підтримки України, щоб допомогти їй обслуговувати та погашати кредити, зазначили в заяві.

ЄС планує, щоб кошти стали доступними для України з 2024 року, а кредит був виплачений протягом максимум 45 років.

Рада Євросоюзу має затвердити рішення за письмовою процедурою після того, як Європарламент ухвалить текст у першому читанні. Тоді рішення набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Угорщина відклала остаточне рішення про надання Україні кредиту ЄС на 35 млрд євро, в межах ініціативи G7 на $50 млрд, до президентських виборів у США.

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Як повідомляєReuters з посиланням на неназваних дипломатів, Єврокомісія пропонувала продовжити період, коли переглядаються санкції, з 6 до 36 місяців, проте Угорщина не захотіла вносити цю пропозицію на обговорення послів ЄС. Відтак ухвалене рішення не містить запобіжника від несподіваного скасування санкцій, як хотіли США.

Неофіційно повідомляли, що за такого сценарію США все одно долучаться, проте сума внеску буде меншою, аніж планували у разі схвалення запобіжника.

За даними від цих же співрозмовників, голосування у Європарламенті очікується 22 жовтня.