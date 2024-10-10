У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:
10 жовтня 2024, 12:02
Падіння євро: Що чекає на євро? Чи купувати євро зараз? Прогноз курсу валют в Україні (відео)
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
Только у нас в стране на курс ЕВРО, больше влияют «нововведения» с долларом.
Завтра обьявят, что уже должен быть у Франклина другой пиджак или другой узор на «сетке» с надписью «100 долларов» и народ побежит за «новым пиджаком» или все сольет и купит евро или франк или фунт (кому что больше нравится).
Ну и основной вопрос -кто и для каких целей покупает валюту.