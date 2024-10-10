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10 жовтня 2024, 12:02

Падіння євро: Що чекає на євро? Чи купувати євро зараз? Прогноз курсу валют в Україні (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:

  • Падіння євро
  • Причини зниження курсу євро
  • Два сценарії дій ЄЦБ та ФРС
  • Що буде з євро в Україні
  • Прогноз курсу євро в Україні
  • В чому тримати гроші в Україні
  • Прогноз курсу долара та євро на період з 10 по 16 жовтня.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 жовтня 2024, 12:19
#
Спасибо, хорошее видео.
Только у нас в стране на курс ЕВРО, больше влияют «нововведения» с долларом.
Завтра обьявят, что уже должен быть у Франклина другой пиджак или другой узор на «сетке» с надписью «100 долларов» и народ побежит за «новым пиджаком» или все сольет и купит евро или франк или фунт (кому что больше нравится).
Ну и основной вопрос -кто и для каких целей покупает валюту.
+
+15
Anton1975
Anton1975
10 жовтня 2024, 14:10
#
Евро уйдет ниже паритета https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/247647/
+
0
sergiy2001
sergiy2001
10 жовтня 2024, 14:51
#
А что есть паритет?
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0
Studen3
Studen3
10 жовтня 2024, 14:56
#
Это , так €1=$1
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