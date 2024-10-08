Рекордні залучення від ОВДП, НБУ бореться з «дропами»: головне за вітворок

Міністерство фінансів 8 жовтня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 30,26 млрд грн в еквіваленті, що на 18,12 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 12,14 млрд грн.

Нацбанку розширили повноваження для боротьби з «дропами»

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг».

Україна не продовжуватиме угоду про транзит газу з росією — Шмигаль

Україна не продовжуватиме угоду про транзит газу з росією після завершення строку її дії.

Україна та Словаччина створять східноєвропейський енергетичний хаб

Україна та Словаччина розпочали спільну роботу над створенням потужного енергетичного хабу, що посилить енергетичну безпеку не лише цих двох країн, а й усього східноєвропейського регіону, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі зі словацьким колегою Робертом Фіцо.