Україна не продовжуватиме угоду про транзит газу з росією — Шмигаль

«Україна не буде продовжувати транзитну угоду з росією після завершення строку її дії. Стратегічна мета України — накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну», — наголосив Шмигаль.

Він також закликав усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з рф.

«Розуміємо гостру залежність деяких держав, зокрема Словаччини, від цього ресурсу. Але розраховуємо на поступову диверсифікацію постачань», — додав прем'єр.

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Водночас за його словами, Україна готова і надалі виконувати свої зобов’язання відповідно до Угоди про асоціацію з Євросоюзом та Договору до Енергетичної Хартії.