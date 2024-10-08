Україна не продовжуватиме угоду про транзит газу з росією після завершення строку її дії. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Україна не продовжуватиме угоду про транзит газу з росією — Шмигаль
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Заява Шмигаля
«Україна не буде продовжувати транзитну угоду з росією після завершення строку її дії. Стратегічна мета України — накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну», — наголосив Шмигаль.
Він також закликав усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з рф.
«Розуміємо гостру залежність деяких держав, зокрема Словаччини, від цього ресурсу. Але розраховуємо на поступову диверсифікацію постачань», — додав прем'єр.
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Водночас за його словами, Україна готова і надалі виконувати свої зобов’язання відповідно до Угоди про асоціацію з Євросоюзом та Договору до Енергетичної Хартії.
Нагадаємо
Транзитну угоду між НАК «Нафтогаз України» та російським «Газпромом» укладено наприкінці 2019 року терміном на п'ять років. Попри війну, Україна дозволяла російському газу проходити через свою територію до таких країн, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина.
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Коментарі - 1
Як мінімум, якщо всі так «переживають» про контракти, то є поняття форс-мажору, і військова агресія це якраз той самий форс-мажор, коли можна як розірвати, так і зупинити дію контракту, але ні, ми співаємо про «перемогу», а самі по суті надаємо кацапам мільярди доларів з транзиту нафти, «потужна перемога» незабаром значить, ага.