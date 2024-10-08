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8 жовтня 2024, 8:44

Україна та Словаччина створять східноєвропейський енергетичний хаб

Україна та Словаччина розпочали спільну роботу над створенням потужного енергетичного хабу, що посилить енергетичну безпеку не лише цих двох країн, а й усього східноєвропейського регіону, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі зі словацьким колегою Робертом Фіцо, передає Укрінформ.

Україна та Словаччина розпочали спільну роботу над створенням потужного енергетичного хабу, що посилить енергетичну безпеку не лише цих двох країн, а й усього східноєвропейського регіону, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі зі словацьким колегою Робертом Фіцо, передає Укрінформ.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомоНовий енергетичний хаб передбачає використання наявних газових сховищ, модернізацію електричного інтерконектора Мукачево — Вельке Капушани, а також розвиток співпраці у сфері атомної енергетики.
Фото: @Denys_Smyhal

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Новий енергетичний хаб передбачає використання наявних газових сховищ, модернізацію електричного інтерконектора Мукачево — Вельке Капушани, а також розвиток співпраці у сфері атомної енергетики. У результаті Україна та Словаччина зможуть розширити свої експортно-імпортні можливості, що стане важливим кроком у посиленні енергетичної стійкості регіону.

Одним із ключових елементів проєкту є модернізація інтерконектора Мукачево — Вельке Капушани. Роботи фінансуються в межах програми Ukraine Facility і мають бути завершені до кінця 2028 року. Збільшення потужності цієї лінії дозволить Україні ефективніше інтегруватися в європейську енергосистему.

Читайте: Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту — Фіцо

Проєкт, який було визначено Енергетичним співтовариством як пріоритетний ще у 2019 році, передбачає модернізацію лінії 400 кВ для збільшення міждержавних перетоків електроенергії. Вартість української частини проєкту оцінюється у 15 млн євро.

«Україна вдячна Словаччині за її енергетичну підтримку, особливо в умовах воєнного часу. Словаччина є другою країною за обсягами як аварійного, так і комерційного передавання електроенергії в Україну. Це допомагає нам ефективно протистояти енергетичним викликам», — наголосив Денис Шмигаль.

Джерело: Мінфін
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