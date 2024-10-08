Україна та Словаччина створять східноєвропейський енергетичний хаб

Україна та Словаччина розпочали спільну роботу над створенням потужного енергетичного хабу, що посилить енергетичну безпеку не лише цих двох країн, а й усього східноєвропейського регіону, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі зі словацьким колегою Робертом Фіцо, передає Укрінформ.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Новий енергетичний хаб передбачає використання наявних газових сховищ, модернізацію електричного інтерконектора Мукачево — Вельке Капушани, а також розвиток співпраці у сфері атомної енергетики. У результаті Україна та Словаччина зможуть розширити свої експортно-імпортні можливості, що стане важливим кроком у посиленні енергетичної стійкості регіону.

Одним із ключових елементів проєкту є модернізація інтерконектора Мукачево — Вельке Капушани. Роботи фінансуються в межах програми Ukraine Facility і мають бути завершені до кінця 2028 року. Збільшення потужності цієї лінії дозволить Україні ефективніше інтегруватися в європейську енергосистему.

Читайте: Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту — Фіцо

Проєкт, який було визначено Енергетичним співтовариством як пріоритетний ще у 2019 році, передбачає модернізацію лінії 400 кВ для збільшення міждержавних перетоків електроенергії. Вартість української частини проєкту оцінюється у 15 млн євро.

«Україна вдячна Словаччині за її енергетичну підтримку, особливо в умовах воєнного часу. Словаччина є другою країною за обсягами як аварійного, так і комерційного передавання електроенергії в Україну. Це допомагає нам ефективно протистояти енергетичним викликам», — наголосив Денис Шмигаль.