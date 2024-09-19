Головне за четвер: Ставка НБУ та що буде з доларом після зниження ставки ФРС

18 вересня Федрезерв США вперше з березня 2020 року знизив свої відсоткові ставки відразу на рекордні 0,5% річних: що буде з доларом у світі та в Україні найближчим часом.

НБУ залишив облікову ставку на рівні 13%

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

Дохідність портфелю «Мінфіну» зрівнялася з S&P 500: на якій компанії заробили 62%

Довгий час проєкт «Мінфіну» був наочним підтвердженням тези про те, що приватному інвестору не варто збирати портфель акцій самостійно, а замість цього краще купити один із фондів, що повторює індекс S&P 500. Деякі наші акції завжди випереджали його, але загальний результат виявлявся гіршим. Зараз, нарешті, наш портфель фактично зрівнявся з показником ключового індексу. Розповідаємо, завдяки чому це відбулося.

Країні потрібні гроші: Що змінять депутати для наповнення бюджету. Прогноз курсу долара (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:

Україні терміново потрібні гроші

Збільшення податків в Україні

Як зміниться курс долара

Яким буде курс долара до кінця 2024

Курс долара у 2025 році

Прогноз курсу долара та євро на період з 19 по 25 вересня.

Рада ухвалила закон про спрощення приватизації державних банків

Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт № 11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків.