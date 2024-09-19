У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:
19 вересня 2024, 13:12
Країні потрібні гроші: Що змінять депутати для наповнення бюджету. Прогноз курсу долара (відео)
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- Курс долара в 2025 році
- Прогноз курсу долара та євро на період з 19 по 25 вересня.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7
стосовно Пороха, то так, при ньому жили, зараз вмираємо
але добре вам марафон мізки промиває, ніхто не бачить наслідки вибору, шостий рік вам жити не дає Порошенко…
а ви сепари так і не вивчили мову країни в якій мешкаєте і маєте громадянство