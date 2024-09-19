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19 вересня 2024, 13:12

Країні потрібні гроші: Що змінять депутати для наповнення бюджету. Прогноз курсу долара (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:

  • Україні терміново потрібні гроші
  • Збільшення податків в Україні
  • Як зміниться курс долара
  • Яким буде курс долара до кінця 2024
  • Курс долара в 2025 році
  • Прогноз курсу долара та євро на період з 19 по 25 вересня.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
+60
Riojas
Riojas
19 вересня 2024, 13:42
#
Ну вот например сегодня переименовали 327 населенных пунктов
+
+24
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
19 вересня 2024, 13:52
#
Очень важное дело :-) как можно дальше отдалиться от оккупированных регионов . главное успеть пока народ не начал спрашивать — а бабки где
+
+15
bonv
bonv
19 вересня 2024, 14:23
#
Нелохам з непрофанами потрібні гроші. Дорвалися до корита.
+
+62
bonv
bonv
19 вересня 2024, 14:23
#
Народ України програв, коли вибрав нелохів з непрофанами до влади. Прозрівають вже…
+
0
TAN72
TAN72
19 вересня 2024, 14:38
#
Гораздо раньше 😂
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
19 вересня 2024, 16:13
#
На россии выучили мову ? не надоело ныть ? все уже поняли — нужен был шоколадный заяц , при нем бы зажили бы .
+
0
nitrolog
nitrolog
19 вересня 2024, 16:33
#
Ну тепер хоч добре зажили з мінус 25% територій і мінус третини населення і шаленими крадіжками з бюджету
стосовно Пороха, то так, при ньому жили, зараз вмираємо
але добре вам марафон мізки промиває, ніхто не бачить наслідки вибору, шостий рік вам жити не дає Порошенко…
а ви сепари так і не вивчили мову країни в якій мешкаєте і маєте громадянство
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