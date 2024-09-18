Збільшення бюджету до 500 млрд, S&P 500 оновив історичний максимум: головне за середу

Згідно з пояснювальною запискою, пропонується скоригувати бюджет на 434 млрд грн, а саме: збільшити видатки на 500 млрд грн (з них для сектору безпеки і оборони на 495 млрд грн) та скоротити видатки та надання кредитів на 65,7 млрд грн.

Рожкова: Два держбанки потрібно буде докапіталізовувати на 3 млрд після підвищення податків

Якщо Верховна Рада запровадить для банківського сектору у 2024 році підвищене оподаткування на рівні 50%, два державні банки не відповідатимуть вимогам до капіталу, і їх доведеться докапіталізувати з бюджету.

Індекс S&P 500 оновив історичний максимум