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18 вересня 2024, 20:00

Збільшення бюджету до 500 млрд, S&P 500 оновив історичний максимум: головне за середу

Рада ухвалила в цілому законопроєкт про збільшення бюджету до 500 млрд

Згідно з пояснювальною запискою, пропонується скоригувати бюджет на 434 млрд грн, а саме: збільшити видатки на 500 млрд грн (з них для сектору безпеки і оборони на 495 млрд грн) та скоротити видатки та надання кредитів на 65,7 млрд грн.

Рожкова: Два держбанки потрібно буде докапіталізовувати на 3 млрд після підвищення податків

Якщо Верховна Рада запровадить для банківського сектору у 2024 році підвищене оподаткування на рівні 50%, два державні банки не відповідатимуть вимогам до капіталу, і їх доведеться докапіталізувати з бюджету.

Індекс S&P 500 оновив історичний максимум

Індекс S&P 500 зріс на 0,66% і на максимумі становив 5670,81 пункту, свідчать дані торгів. Тим самим індикатор досяг нового історичного максимуму.

МВФ відклав консультації з росією, що планувалися

Міжнародний валютний фонд відклав на невизначений термін консультації, що планувалися з росією щодо ситуації в економіці, хоча москва була готова до них. Раніше в МВФ повідомили, що фонд з 16 вересня розпочне консультації з російською владою в онлайн-форматі, а пізніше місія організації на чолі з представником країни Аннет Кіобе відвідає росію.

Джерело: Мінфін
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