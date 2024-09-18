Індекс S&P 500 оновив історичний максимум

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 вересня 2024, 10:44

Індекс S&P 500 оновив історичний максимум

Індекс S&P 500 зріс на 0,66% і на максимумі становив 5670,81 пункту, свідчать дані торгів. Тим самим індикатор досяг нового історичного максимуму.

Індекс S&P 500 зріс на 0,66% і на максимумі становив 5670,81 пункту, свідчать дані торгів.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рекорд індексу

Попередній рекорд було встановлено 16 липня на рівні 5669,95 пунктів. Індекс Dow Jones Industrial Average також оновив рекорд, досягнувши позначки 41835,28 пункту.

Що відбувається на фондовому ринку

На фондовому ринку США спостерігається сильне зростання в очікуванні на рішення Федеральної резервної системи США (ФРС) за ставкою, пише CNBC. Інвестори вважають, що за підсумками засідання 17−18 вересня ставку буде знижено. Однак, думки розділилися щодо розміру можливого зниження.

За даними інструменту FedWatch, який розраховує біржа CME на підставі ф'ючерсів на ставку, зараз трейдери оцінюють можливість її зниження на 50 б.п. пунктів 65%, на 25 б.п. —  35%.

ФРС або знизить ставку на 50 б.п., або на 25 б.п., але дасть зрозуміти, що надалі діятиме агресивніше, вважає аналітик Miller Tabak Asset Management Мет Мейлі. Його слова наводить Bloomberg.

Індекс S&P 500 зростає у складний період для ринку, оскільки вересень традиційно є найгіршим місяцем для цього індексу за останні десять років.

За даними FactSet, середнє зниження індикатора цього місяця становить 1,3%.
Незадовільні дані щодо рівня зайнятості та обсягів виробництва в США у серпні призвели до різкого розпродажу акцій. Тоді на ринок повернулися побоювання, що на економіку США може чекати жорстка посадка. Проте фондовий ринок зміг відновитися завдяки оптимістичнішим економічним показникам та очікуванням зниження ставок ФРС, зазначає CNBC.

За словами Соліти Марчеллі з UBS Global Wealth Management, економіка США, як і раніше, перебуває на шляху до «м'якої посадки», а останні економічні дані підтверджують, що побоювання з приводу рецесії, що спровокували розпродаж на початку серпня, були перебільшені.

Марчеллі також зазначила, що історично зниження ставок ФРС у періоди, не пов'язані з рецесією, було сприятливим для акцій загалом. Зниження ставок також робить акції зростання більш привабливими, оскільки низькі ставки збільшують поточну вартість майбутніх грошових потоків цих компаній.

«Ми вважаємо, що потенціал зростання акцій ще не вичерпаний, зокрема, папери технологічних компаній можуть показати хороший приріст», — сказала експерт.

Водночас Мет Мейлі з Miller Tabak Asset Management вказує, що зниження ставки ФРС не гарантує значного зростання фондового ринку. За його словами, ФРС, швидше за все, спробує донести, що пом'якшення позиції зовсім не означає, що регулятор стурбований рецесією, що насувається.

«Тому з огляду на те, що фондовий ринок наближається до території перекупленості, ми все ще можемо отримати реакцію «продавай на новинах», — зробив висновок він, маючи на увазі можливе зниження ставки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами