Індекс S&P 500 оновив історичний максимум

Індекс S&P 500 зріс на 0,66% і на максимумі становив 5670,81 пункту, свідчать дані торгів. Тим самим індикатор досяг нового історичного максимуму.

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Рекорд індексу

Попередній рекорд було встановлено 16 липня на рівні 5669,95 пунктів. Індекс Dow Jones Industrial Average також оновив рекорд, досягнувши позначки 41835,28 пункту.

Що відбувається на фондовому ринку

На фондовому ринку США спостерігається сильне зростання в очікуванні на рішення Федеральної резервної системи США (ФРС) за ставкою, пише CNBC. Інвестори вважають, що за підсумками засідання 17−18 вересня ставку буде знижено. Однак, думки розділилися щодо розміру можливого зниження.

За даними інструменту FedWatch, який розраховує біржа CME на підставі ф'ючерсів на ставку, зараз трейдери оцінюють можливість її зниження на 50 б.п. пунктів 65%, на 25 б.п. — 35%.

ФРС або знизить ставку на 50 б.п., або на 25 б.п., але дасть зрозуміти, що надалі діятиме агресивніше, вважає аналітик Miller Tabak Asset Management Мет Мейлі. Його слова наводить Bloomberg.

Індекс S&P 500 зростає у складний період для ринку, оскільки вересень традиційно є найгіршим місяцем для цього індексу за останні десять років.

За даними FactSet, середнє зниження індикатора цього місяця становить 1,3%.

Незадовільні дані щодо рівня зайнятості та обсягів виробництва в США у серпні призвели до різкого розпродажу акцій. Тоді на ринок повернулися побоювання, що на економіку США може чекати жорстка посадка. Проте фондовий ринок зміг відновитися завдяки оптимістичнішим економічним показникам та очікуванням зниження ставок ФРС, зазначає CNBC.

За словами Соліти Марчеллі з UBS Global Wealth Management, економіка США, як і раніше, перебуває на шляху до «м'якої посадки», а останні економічні дані підтверджують, що побоювання з приводу рецесії, що спровокували розпродаж на початку серпня, були перебільшені.

Марчеллі також зазначила, що історично зниження ставок ФРС у періоди, не пов'язані з рецесією, було сприятливим для акцій загалом. Зниження ставок також робить акції зростання більш привабливими, оскільки низькі ставки збільшують поточну вартість майбутніх грошових потоків цих компаній.

«Ми вважаємо, що потенціал зростання акцій ще не вичерпаний, зокрема, папери технологічних компаній можуть показати хороший приріст», — сказала експерт.

Водночас Мет Мейлі з Miller Tabak Asset Management вказує, що зниження ставки ФРС не гарантує значного зростання фондового ринку. За його словами, ФРС, швидше за все, спробує донести, що пом'якшення позиції зовсім не означає, що регулятор стурбований рецесією, що насувається.

«Тому з огляду на те, що фондовий ринок наближається до території перекупленості, ми все ще можемо отримати реакцію «продавай на новинах», — зробив висновок він, маючи на увазі можливе зниження ставки.