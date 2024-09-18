Рада ухвалила в цілому законопроєкт про збільшення бюджету до 500 млрд

18 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

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«За» відповідний законопроєкт в цілому проголосувало 298 народних депутатів.

«Таким чином видатки цього року становлять рекордні для України 3,73 трлн грн», — підсумував Железняк.

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Згідно з пояснювальною запискою, пропонується скоригувати бюджет на 434 млрд грн, а саме: збільшити видатки на 500 млрд грн (з них для сектору безпеки і оборони на 495 млрд грн) та скоротити видатки та надання кредитів на 65,7 млрд грн.

Для покриття додаткових видатків передбачено збільшити доходи бюджету на 214 млрд грн та фінансування бюджету за борговими операціями на 220 млрд грн.

Нагадаємо

3 вересня Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт № 11417 щодо збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн.

Напередодні голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа пояснювала, якими будуть джерела додаткових 500 млрд грн на оборону: