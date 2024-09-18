МВФ відклав консультації з росією, що планувалися

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Що відомо

«Російська сторона була готова до початку проведення консультацій 16 вересня», — сказав він, додавши, що консультації відклали на невизначений термін.

Раніше в МВФ повідомили, що фонд з 16 вересня розпочне консультації з російською владою в онлайн-форматі, а пізніше місія організації на чолі з представником країни Аннет Кіобе відвідає росію.

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Фонд розраховує обговорити «економічний розвиток та політику країни».

Директор департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак пояснила, що щорічне проведення подібних консультацій відповідає зобов'язанням як самого фонду, так і країн, які є його членами.

При цьому МВФ не конкретизував терміни візиту своєї місії до країни і не уточнював, з ким саме з російської влади заплановано переговори.

Агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомляло, що Франція, Бельгія та Польща, а також кілька країн Балтії та Північної Європи виступили проти консультацій МВФ із росією.

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