До податкового законопроєкту повернули 50%-вий податок на прибуток банків
Новий варіант податкового закону, прогноз курсу валют: головне за понеділок
Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики 16 вересня розгляне до повторного першого читання чергову версію урядового законопроєкту про підвищення податків № 11416-д. Про це написав заступник голови комітету Ярослав Железняк.
МВФ може вимагати додатково збільшити податки, якщо в держбюджеті буде суттєва різниця в доходах та видатках
МВФ може вимагати додатково збільшити податки, якщо в держбюджеті буде суттєва різниця в доходах та видатках.
Податковий комітет ухвалив оновлену версію законопроєкту про підвищення податків
Податковий Комітет ВР ухвалив до повторного розгляду оновлену версію урядового законопроєкту про підвищення податків № 11416-д.
Прогноз курсу на 16−20 вересня: чому НБУ активніше продаватиме долар і в які дні
Цей тиждень буде насичений подіями, які суттєво впливатимуть на курс валют в Україні та можуть призвести до нових стрибків долара та євро в нашій країні щодо гривні. Якими вони будуть і як позначаться на курсі євро та долара — читайте у свіжому прогнозі «Мінфіну».
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