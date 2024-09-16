Новий варіант податкового закону, прогноз курсу валют: головне за понеділок

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики 16 вересня розгляне до повторного першого читання чергову версію урядового законопроєкту про підвищення податків № 11416-д. Про це написав заступник голови комітету Ярослав Железняк.

МВФ може вимагати додатково збільшити податки, якщо в держбюджеті буде суттєва різниця в доходах та видатках

МВФ може вимагати додатково збільшити податки, якщо в держбюджеті буде суттєва різниця в доходах та видатках.

Податковий комітет ухвалив оновлену версію законопроєкту про підвищення податків

Податковий Комітет ВР ухвалив до повторного розгляду оновлену версію урядового законопроєкту про підвищення податків № 11416-д.

Прогноз курсу на 16−20 вересня: чому НБУ активніше продаватиме долар і в які дні