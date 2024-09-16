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16 вересня 2024, 11:31

МВФ може вимагати додатково збільшити податки, якщо в держбюджеті буде суттєва різниця в доходах та видатках

МВФ може вимагати додатково збільшити податки, якщо в держбюджеті буде суттєва різниця в доходах та видатках. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

МВФ може вимагати додатково збільшити податки, якщо в держбюджеті буде суттєва різниця в доходах та видатках.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Мінфін повідомив, що в програмі МВФ є положення, що якщо в бюджеті-2025 будуть суттєві зміни в доходах та видатках, то буде вимога про додаткове підвищення податків (включно ПДВ).

Читайте: До податкового законопроєкту повернули 50%-вий податок на прибуток банків

«Я уточнив, чи в параметрах в яких зараз внесено бюджет-2025, це необхідно? Відповідь, ні. В таких макропоказниках які внесено в бюджет, не треба додатково збалансовувати окрім урядового закону № 11416-д», — написав Железняк.

Мінфін погодився на податок на банки, уточнив він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+113
TAN72
TAN72
16 вересня 2024, 11:34
#
Содрем с людей три шкуры, прикрываясь требованиями МВФ
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
16 вересня 2024, 12:48
#
Та не, они как раз про такие требования МВФ предпочитают помалкивать — иначе народ передумает «идти в Европу»…
+
+100
Mini Mi
Mini Mi
16 вересня 2024, 11:41
#
Наша країна вільна та незалежна.
+
+85
ture
ture
16 вересня 2024, 11:41
#
100%. Вполне вероятно, что МВФ ни сном, ни духом, что оно что-то там «вимагає додатково збільшити».
+
+15
agsmith15
agsmith15
16 вересня 2024, 12:19
#
Мы здесь ни при чем, это все МВФ :)
+
+43
shevchouk
shevchouk
16 вересня 2024, 12:23
#
Кріпосне право 2025. Більше нічого на думку не спадає.
+
0
Rubi0
Rubi0
16 вересня 2024, 12:45
#
Есть же уже проверенная схема, объявляем кредиты МВФ политической взяткой и не платим по долгам.
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