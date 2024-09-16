МВФ може вимагати додатково збільшити податки, якщо в держбюджеті буде суттєва різниця в доходах та видатках. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Мінфін повідомив, що в програмі МВФ є положення, що якщо в бюджеті-2025 будуть суттєві зміни в доходах та видатках, то буде вимога про додаткове підвищення податків (включно ПДВ).

Читайте: До податкового законопроєкту повернули 50%-вий податок на прибуток банків

«Я уточнив, чи в параметрах в яких зараз внесено бюджет-2025, це необхідно? Відповідь, ні. В таких макропоказниках які внесено в бюджет, не треба додатково збалансовувати окрім урядового закону № 11416-д», — написав Железняк.

Мінфін погодився на податок на банки, уточнив він.