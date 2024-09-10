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10 вересня 2024, 20:00

Прискорення інфляції, Мінфін знову залучає понад 20 млрд від ОВДП: головне за вівторок

Інфляція в Україні стрибнула до 7,5% — Держстат

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Джерело: Мінфін
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