Прискорення інфляції, Мінфін знову залучає понад 20 млрд від ОВДП: головне за вівторок

Споживчі ціни в Україні в серпні 2024 року зросли на 0,6% після падіння до нуля в липні з 2,2% у червні. Про це повідомила Державна служба статистики. У річному вимірі інфляція за підсумками серпня 2024 року зросла до 7,5%. У липні показник становив 5,4%.

Мінфін другий тиждень поспіль залучив понад 20 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 10 вересня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 20,31 млрд грн в еквіваленті, що на 0,17 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 20,48 млрд грн.

Консорціум NJJ французького мільярдера Ксав'є Ньєля завершив придбання «Датагруп-Volia» та lifecell

Інвестиційна компанія NJJ Holding французького мільярдера Ксавʼє Ньєля завершила угоду з придбання українського мобільного оператора lifecell та провайдера фіксованого інтернету «Датагруп-Volia».

Як заробити на зниженні ставки ФРС: пояснюємо, які активи можуть випередити ринок