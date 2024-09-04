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4 вересня 2024, 14:16

Застосунок «Резерв+» не працюватиме пару годин

Сьогодні, 4 вересня, у застосунку «Резерв+» відбудуться планові технічні роботи. Протягом двох годин він не працюватиме — з 14:00 до 16:00. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Сьогодні, 4 вересня, у застосунку «Резерв+» відбудуться планові технічні роботи.
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

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«Покращуватимуться функціональність і стабільність застосунку. Усі дані у безпеці й будуть доступні після завершення робіт», — йдеться у повідомленні.

У Міноборони порадили користувачам застосунку завантажити електронний військовий документ у форматі PDF, щоб він був під рукою на випадок перевірки.

Читайте також: У застосунку «Резерв+» з'явився статус бронювання від мобілізації

Нагадаємо

18 травня Міноборони запустило застосунок «Резерв+», за допомогою якого військовозобов'язані віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані — фактичне місце проживання, номер телефону та e-mail.

З 18 червня у «Резерв+» зʼявився QR-код, відсканувавши який уповноважені органи можуть перевірити чинність електронного військово-облікового документа, що має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Раніше Чорногоренко розповіла, що застосунок «Резерв+» розробляли на донорські кошти, розробка обійшлася у 3,4 млн грн ($86 000).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
4 вересня 2024, 16:58
#
Чудово обраний час
+
0
Три літри
Три літри
4 вересня 2024, 17:00
#
с помощью которого военнообязанные от 18 до 60 лет должны обновить свои данные — фактическое место жительства, номер телефона и e-mail.

Але саме цей функціонал досі відсутній в застосунку 😂
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