Застосунок «Резерв+» не працюватиме пару годин

Сьогодні, 4 вересня, у застосунку «Резерв+» відбудуться планові технічні роботи. Протягом двох годин він не працюватиме — з 14:00 до 16:00. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Покращуватимуться функціональність і стабільність застосунку. Усі дані у безпеці й будуть доступні після завершення робіт», — йдеться у повідомленні.

У Міноборони порадили користувачам застосунку завантажити електронний військовий документ у форматі PDF, щоб він був під рукою на випадок перевірки.

Читайте також: У застосунку «Резерв+» з'явився статус бронювання від мобілізації

Нагадаємо

18 травня Міноборони запустило застосунок «Резерв+», за допомогою якого військовозобов'язані віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані — фактичне місце проживання, номер телефону та e-mail.

З 18 червня у «Резерв+» зʼявився QR-код, відсканувавши який уповноважені органи можуть перевірити чинність електронного військово-облікового документа, що має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Раніше Чорногоренко розповіла, що застосунок «Резерв+» розробляли на донорські кошти, розробка обійшлася у 3,4 млн грн ($86 000).