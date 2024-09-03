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3 вересня 2024, 20:00

Трейдери готуються до зниження євро, МВФ починає п'ятий перегляд програми EFF: головне за вівторок

Трейдери готуються до зниження євро — Bloomberg

Трейдери опціонів налаштовані на зниження євро, оскільки підвищення курсу валюти до річного максимуму може вичерпатися. Одномісячні розвороти ризику для пари євро-долар впали нижче нуля, що свідчить про те, що премія для захисту від зниження загальної валюти починає зростати.

МВФ починає п'ятий перегляд програми EFF: Україна очікує $1,1 мільярда — Шмигаль

Міжнародний валютний фонд починає місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF. Це дозволить Україні цієї осені залучити $1,1 млрд із програми допомоги на $15,6 млрд.

Рада провалила голосування зі збільшення податків

Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт зі збільшення податків, які мали залучити 30 млрд гривень до бюджету.

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Джерело: Мінфін
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