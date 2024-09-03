Трейдери готуються до зниження євро, МВФ починає п'ятий перегляд програми EFF: головне за вівторок

Трейдери опціонів налаштовані на зниження євро, оскільки підвищення курсу валюти до річного максимуму може вичерпатися. Одномісячні розвороти ризику для пари євро-долар впали нижче нуля, що свідчить про те, що премія для захисту від зниження загальної валюти починає зростати.

МВФ починає п'ятий перегляд програми EFF: Україна очікує $1,1 мільярда — Шмигаль

Міжнародний валютний фонд починає місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF. Це дозволить Україні цієї осені залучити $1,1 млрд із програми допомоги на $15,6 млрд.

Рада провалила голосування зі збільшення податків

Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт зі збільшення податків, які мали залучити 30 млрд гривень до бюджету.

Рада у першому читанні схвалила збільшення видатків на оборону на 500 мільярдів

Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт № 11417 щодо збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.