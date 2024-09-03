Рада у першому читанні схвалила збільшення видатків на оборону на 500 мільярдів

Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт № 11417 щодо збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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За відповідне рішення проголосував 301 нардеп.

«Рада прийняла тільки в першому читанні законопроект № 11417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн. Так як прийнято тільки перше читання, то закон зараз знаходиться в тому вигляді, в якому був поданий урядом. Там і 125 млрд грн від податків. Але до другого читання його будуть міняти згідно тим рекомендаціям, які дав комітет», — зазначив Железняк.

Також народні депутати скоротили строки подачі правок у два рази.

Звідки візьмуть гроші

Напередодні голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа пояснювала, якими будуть джерела додаткових 500 млрд грн на оборону:

115,4 млрд грн — скорочення видатків з обслуговування та погашення державного боргу;

216 млрд грн — додаткове розміщення облігацій внутрішнього державного боргу (ОВДП);

100 млрд грн — перевиконання плану зі збору податків;

30 млрд грн — податкові надходження від підвищення податків;

12,7 млрд грн принесе підвищення ставок акцизного податку на тютюн та пальне.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт зі збільшення податків, які мали залучити 30 млрд гривень до бюджету.