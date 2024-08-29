Уряд працює над впровадженням економічного бронювання від мобілізації. Не виключено, що критерієм стане заробітна плата. Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Кабмін працює над впровадженням економічного бронювання. Це дасть бюджету 40 млрд грн — Железняк
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що відомо
«Зараз Мінекономіки на комітеті підтвердило що працює над економічним бронюванням, де одним з критеріїв буде (але не точно) рівень заробітних плат», — написав він.
За його словами, наразі напрацьовується декілька моделей, але на остаточне рішення чекають позицію вищого політичного керівництва.
Читайте: Марченко про «економічне бронювання»: Ідея актуальна, але зараз головна задача — вижити
Железняк повідомив, що орієнтовна дата впровадження «економічного бронювання» — жовтень — листопад 2024 року.
За консервативними розрахунками це дасть бюджету 40 млрд гривень додаткових надходжень на рік.
«Тому їм потрібна місячна звітність по податкам на зарплати в податковому законі», — додав Железняк.
Читайте: У Раді зареєстрували законопроєкт про «економічне бронювання»
Нагадаємо
Як писав раніше «Мінфін», у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки» або законопроєкт про «економічне бронювання».
Коментарі - 11