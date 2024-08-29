Кабмін працює над впровадженням економічного бронювання. Це дасть бюджету 40 млрд грн — Железняк

«Зараз Мінекономіки на комітеті підтвердило що працює над економічним бронюванням, де одним з критеріїв буде (але не точно) рівень заробітних плат», — написав він.

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За його словами, наразі напрацьовується декілька моделей, але на остаточне рішення чекають позицію вищого політичного керівництва.

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Железняк повідомив, що орієнтовна дата впровадження «економічного бронювання» — жовтень — листопад 2024 року.

За консервативними розрахунками це дасть бюджету 40 млрд гривень додаткових надходжень на рік.

«Тому їм потрібна місячна звітність по податкам на зарплати в податковому законі», — додав Железняк.

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