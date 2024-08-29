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29 серпня 2024, 15:36

Кабмін працює над впровадженням економічного бронювання. Це дасть бюджету 40 млрд грн — Железняк

Уряд працює над впровадженням економічного бронювання від мобілізації. Не виключено, що критерієм стане заробітна плата. Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Уряд працює над впровадженням економічного бронювання від мобілізації.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Зараз Мінекономіки на комітеті підтвердило що працює над економічним бронюванням, де одним з критеріїв буде (але не точно) рівень заробітних плат», — написав він.

За його словами, наразі напрацьовується декілька моделей, але на остаточне рішення чекають позицію вищого політичного керівництва.

Читайте: Марченко про «економічне бронювання»: Ідея актуальна, але зараз головна задача — вижити

Железняк повідомив, що орієнтовна дата впровадження «економічного бронювання» — жовтень — листопад 2024 року.

За консервативними розрахунками це дасть бюджету 40 млрд гривень додаткових надходжень на рік.

«Тому їм потрібна місячна звітність по податкам на зарплати в податковому законі», — додав Железняк.

Читайте: У Раді зареєстрували законопроєкт про «економічне бронювання»

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки» або законопроєкт про «економічне бронювання».

Відео: Чи буде економічне бронювання від мобілізації

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+15
Riojas
Riojas
29 серпня 2024, 15:48
#
Где-то опять обманут, но где?
+
0
Mr YouSt
Mr YouSt
29 серпня 2024, 15:55
#
Привяжут к росту инфляции
+
+15
Riojas
Riojas
29 серпня 2024, 16:41
#
Это не самая большая проблема… Например одна из планируемых поправок от военных — бронирование не больше, чем на 12 месяцев. За этот срок на место дефицитного работника должны найти замену из числа тех, кто не подлежит мобилизации, ну и дальше он пойдет штурмовать посадочку. Пока это только на уровне обсуждений, но кто им мешает через год это принять «по просьбам трудящихся»…
+
0
JWT
JWT
29 серпня 2024, 15:58
#
40 млр грн це менше 1 млр долларів, при дефіциті в 15… при цьому це рішення буде максимально непопулярним серед тих, хто по тим чи іншим причинам заробляє менше, або серед тих, хто заробляв стільки ж або навіть більше до своєї мобілізації.
+
+60
Riojas
Riojas
29 серпня 2024, 16:42
#
Ну хорошо, что нынешние меры «с блокопоста в бусик» популярны
+
+30
Rubi0
Rubi0
29 серпня 2024, 17:24
#
Конверты военкомам с 37000€ очень популярны, вон в буче месяц назад посадили начальника тцк, а на днях его зама который продолжил принимать непопулярные конверты)))
+
0
Hardlyworker
Hardlyworker
29 серпня 2024, 18:07
#
В нас олігархічна держава, де боротьбу олігархів подавали під соусом демократії. По факту ж новітній феодалізм, де є умовно дві касти, крім верхівки: силовики (держслужбовці, мсра, тцк і тд .) і посполиті (платники податків). Зараз все іде мимо каси бюджету, в тцк розподіл. Який би закон не запропонували — будуть критики. Теперішнє положення справ влаштовує тільки першу касту. Друга ниє. Якщо приймуть закон, то будуть нити обидві групи. Перші втратять потік чорного налу, другі ж завжди ниють. От і не вірю, що проти першого кодла, яке по факту і захищає верхівку, підуть наші отамани. Бо ж по факту взятку, то мають змогу дати люди з високим рівнем доходу, які і потраплять під бронь.
+
+15
Bely
Bely
29 серпня 2024, 16:36
#
Де бронювання ФОПів? Я не розумію як бронювання тих, хто заробляє 35+к гривень в білу дозволить заробити 40 млрд
+
0
Riojas
Riojas
29 серпня 2024, 16:42
#
Фопы должны быть, тоже от оборота 3х сумма откупа
+
+45
SamBB
SamBB
29 серпня 2024, 16:39
#
Це все робиться для того щоби вивести чоловіків призивного віку на роботу.Щоби їх ''бачити''.Ніщо їм не помішає чере два-три місяця підняти планку ще на 10 тис.
+
+15
bonv
bonv
29 серпня 2024, 18:01
#
Скоро не буде кого бронювати…
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