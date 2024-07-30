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30 липня 2024, 18:10

Марченко про «економічне бронювання»: Ідея актуальна, але зараз головна задача — вижити

Ідея економічного бронювання залишається актуальною, але зараз найперше завдання — вижити. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна

Ідея економічного бронювання залишається актуальною, але зараз найперше завдання — вижити.
Фото: міністр фінансів Сергій Марченко

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Позиція міністра

«Ця ідея економічного бронювання залишається актуальною. Але зараз найперша задача — вижити. Для того, щоб вижити, нам потрібні гроші і достатня кількість людей, готових захищати цю країну», — сказав Марченко.

І тільки після цього можна буде «говорити про всі інші речі», зокрема й про економічне бронювання, вважає міністр.

Водночас посадовець поки що не готовий сказати, на якому саме етапі можна буде обговорювати таке бронювання.

Читайте: У Раді зареєстрували законопроєкт про «економічне бронювання»

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки» або законопроєкт про «економічне бронювання».

Відео: Чи буде економічне бронювання від мобілізації

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
penetrator1963
penetrator1963
30 липня 2024, 18:28
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Марченко в голову не приходило, когда вопрос «выжить» будет снят с повестки дня, то «экономическое бронирование» уже никому не будет нужно? ну и тут он тоже лукавит, по сути выживает Украины внешними подачками, экономика в упадке, поэтому они и не видят смысла в этом бронировании.
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0
Mini Mi
Mini Mi
30 липня 2024, 18:50
#
Выжить это он про Зевласть пишет? Потому что людям для того чтобы выжить нужны другие действия.
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