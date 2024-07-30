Марченко про «економічне бронювання»: Ідея актуальна, але зараз головна задача — вижити

Ідея економічного бронювання залишається актуальною, але зараз найперше завдання — вижити. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Позиція міністра

«Ця ідея економічного бронювання залишається актуальною. Але зараз найперша задача — вижити. Для того, щоб вижити, нам потрібні гроші і достатня кількість людей, готових захищати цю країну», — сказав Марченко.

І тільки після цього можна буде «говорити про всі інші речі», зокрема й про економічне бронювання, вважає міністр.

Водночас посадовець поки що не готовий сказати, на якому саме етапі можна буде обговорювати таке бронювання.

Читайте: У Раді зареєстрували законопроєкт про «економічне бронювання»