Ідея економічного бронювання залишається актуальною, але зараз найперше завдання — вижити. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна
Марченко про «економічне бронювання»: Ідея актуальна, але зараз головна задача — вижити
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Позиція міністра
«Ця ідея економічного бронювання залишається актуальною. Але зараз найперша задача — вижити. Для того, щоб вижити, нам потрібні гроші і достатня кількість людей, готових захищати цю країну», — сказав Марченко.
І тільки після цього можна буде «говорити про всі інші речі», зокрема й про економічне бронювання, вважає міністр.
Водночас посадовець поки що не готовий сказати, на якому саме етапі можна буде обговорювати таке бронювання.
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Нагадаємо
Як писав раніше «Мінфін», у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки» або законопроєкт про «економічне бронювання».
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