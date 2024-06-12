У Раді зареєстрували законопроєкт про «економічне бронювання»

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Про що законопроєкт

За словами Наталухи, законопроєкт має допомогти долати ті виклики, які виникли в українських виробників через повномасштабне вторгнення.

«Кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника — має можливість його забронювати. Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками», — написав голова Комітету.

Наталуха зазанчив, що бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року.

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«Відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроєкті № 11332», — написав він.

Незабаром у парламенті будуть зареєстровані два альтернативних законопроєкти, що будуть включати: модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 000 грн, а також змішану модель — 35 000 грн зарплати для найманого працівника, 20 000 грн військового збору для ФОП, повідомив Наталуха.