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12 червня 2024, 14:25

У Раді зареєстрували законопроєкт про «економічне бронювання»

У Верховній Раді зареєструвализаконопроєкт № 11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки» або законопроєкт про «економічне бронювання». Про це повідомив голова комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

У Верховній Раді зареєструвализаконопроєкт № 11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки» або законопроєкт про «економічне бронювання».
Фото:biz.censor

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Про що законопроєкт

За словами Наталухи, законопроєкт має допомогти долати ті виклики, які виникли в українських виробників через повномасштабне вторгнення.

«Кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника — має можливість його забронювати. Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками», — написав голова Комітету.

Наталуха зазанчив, що бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року.

Відео: Чи буде економічне бронювання від мобілізації

«Відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроєкті № 11332», — написав він.

Незабаром у парламенті будуть зареєстровані два альтернативних законопроєкти, що будуть включати: модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 000 грн, а також змішану модель — 35 000 грн зарплати для найманого працівника, 20 000 грн військового збору для ФОП, повідомив Наталуха.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 17

+
+83
Tido oss
Tido oss
12 червня 2024, 14:31
#
Раб есть раб хоч свободу плати
+
+116
AleksandrBank
AleksandrBank
12 червня 2024, 14:52
#
Цього вимагає бізнес! І держава також зацікавлена.
+
+15
penetrator1963
penetrator1963
12 червня 2024, 16:32
#
На мой взгляд — это извращённое понятие того, чего требует бизнес. бизнес требует безусловного бронирования работников, а не бронирование за ЕСВ, как при зарплате 91000 грн/мес.
+
+114
Злий Інвестор
Злий Інвестор
12 червня 2024, 14:52
#
Як працює бронь всі могли читати у вчорашніх новинах про бійку водіїв швидких і ТЦК в Одесі. Економічна бронь так само не буде працювати. Допоки в цій схемі є ТЦК сенсу в новому механізмі немає. Політика ТЦК теж зрозуміла — вони мобілізують тих, до кого можут дотягнутися, а добровільно приходити ніхто не спішить. Корочше, системні проблеми потребують системних рішень.
+
+139
Strain
Strain
12 червня 2024, 15:28
#
100%
Сейчас ключевая проблема бронирования — для бронирования нужно пройти ВЛК и принести все документы на подачу брони. А потом месяц ждать ответа от компетентного органа.

А прохождение ВЛК это почти 100% отправка на фронт так как процесс бронирования занимает месяцы. А за это время тебя даже если и не сразу то вполне успеют куда то отправить.
+
+28
JWT
JWT
12 червня 2024, 16:22
#
146% пиши вже…

А тепер про те як це в реальності працює на ВЛАСНОМУ досвіді:

— Приходиш в ТЦК, де тобі виписують направлення на ВЛК
— Проходиш ВЛК (в мене заняло 2 дні)
— Приходиш знову в ТЦК, лікаря може не бути, тому якщо не повезло, приходиш ще раз в інший день, тому раджу одразу дізнатись коли він точно буває.
— Лікар дивиться бланк ВЛК і виносить остаточний висновок
— Знову йдеш в прийомну уже з висновком, 2-ма фотокартками, ксерокопіями паспорта, коду, трудової, справкою з місця роботи, копією наказу про призначення, в мене ще попросили оригінал трудової принести (вони не знають, що є вже електронний обіг, треба саме фізична книжка)
— У них же є бланк заяви на відсрочку від мобілізації, раджу одразу позвати юриста, який також є в ТЦК, який відповість на всі запитання і допоможе заповнити бланк заяви.
— Тобі видають «тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного» і говорять через 3−4 тижні прийти забрати вже готовий документ. Ніхто ніякі бойові повістки не виписував ні мені ні тим хто прийшов по бронь.
— Через ті 3−4 тижні приходиш, забираєш документ в якому буде печатка з кінцевою датою закінчення броні.
— Якщо порушив правила обліку (а їх порушують майже всі) ще платиш штраф, що я і зробив.
+
+88
Strain
Strain
12 червня 2024, 16:29
#
Товарищ майор хватит тут сказки рассказывать.
Может есть у нас в стране один порядочный ТЦК.
Но это точно не в Днепре.
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
12 червня 2024, 17:03
#
Не ну почему, все так и есть. Но есть одно, НО — то что он расписал работает только если у тебя или уже есть отсрочка или у тебя бронь от серьезной компании, которая «помешала» с ТЦК или ОВА эти вопросы. Иначе велком ту окопы.
+
0
Westman
Westman
12 червня 2024, 16:52
#
Яку суму штрафу ви заплатили?
+
+15
Moneta ..
Moneta ..
12 червня 2024, 15:13
#
Дуже дорого. з тцк дешевше домовитися.

гетьманцову треба закатать губу, або йому її закатять обставини.
+
+94
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
12 червня 2024, 15:26
#
Висмокчуть упирі всі гроші з людей поховають по офшорах, а потім втечуть (схема робоча)
а чого соромитись назвіть вже податком на життя і буде чим пишатися на весь світ
+
0
BatonUA
BatonUA
12 червня 2024, 16:59
#
Це неадекватний коментар. Бо, якщо про російських упирів, то їм складно вивести в офшори гроші, із-за санкцій. Якщо про Україну, то військовим гроші навпаки виплачують
+
+56
Moonlighter
Moonlighter
12 червня 2024, 17:11
#
Ты хоть понял что написал?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
12 червня 2024, 15:42
#
Т. е. 240к в год на каждого работника? Дешевле им оптом белые билеты сделать.
+
+27
bonv
bonv
12 червня 2024, 16:27
#
А тим часом: дівчина заступника генпрокурора України Дмитра Вербицького у цьому році обзавелась елітним майном на суму щонайменше 52 мільйони гривень.
Про це йдеться у розслідуванні «Схем». За даними журналістів, цього року Христина Ільницька придбала у елітному котеджному містечку «Коник» будинок вартістю 1,2 мільйони доларів та автомобіль Porsche Macan T вартістю 100 тисяч доларів, а також, ймовірно, стала власницею салону краси Leo Beauty Club. Офіційно вона звітувала, що за останнє десятиліття її дохід склав трохи більше за 360 тисяч гривень.
Розслідувачі знайшли в її соціальних мережах фотографії з Вербицьким та його сином, також вони із заступником генпрокурора потрапили на камери спостереження у Porsche. Крім того, вони мешкають в одному котеджному містечку.
Вербицький сказав журналістам, що їхні стосунки не носять сімейний характер і він не допомагав жінці купувати нерухомість. Сама Ільницька також каже, що наразі їхні стосунки не носять сімейний характер. За словами жінки, колись вона мала «яхтовий бізнес» з колишнім хлопцем, і отримала від нього у спадок чимало активів. Вдова цього чоловіка сказала журналістам, що він скасував заповіт на Ільницьку ще до смерті.
Розслідувачі з’ясували, що жінка заплатила за новий будинок близько 2 мільйонів гривень, з яких 200 тисяч — ціна землі. За їхніми даними, це у 24 рази менше ринкової вартості такого будинку.
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bonv
bonv
12 червня 2024, 16:28
#
Експерт з нерухомості Євгеній Полунов каже, що від вказання реальної ринкової вартості в договорі купівлі-продажу держава б отримала 3,5 мільйони гривень податків. Однак фактично мова йде про близько 160 тисяч гривень.
Що відомо про Вербицького:
Чоловік обіймає посаду заступника генерального прокурора України з вересня 2022 року. Раніше він працював в органах прокуратури Івано-Франківської, Одеської та Миколаївської областей.
«Схеми» писали, що він живе у будинку, який його племінник купив за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень. За їхніми даними, ця ціна є заниженою у шість разів.
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо компанії-забудовника котеджного містечка «Коник», процесуальне керівництво в ньому здійснює Офіс генпрокурора, де і працює Вербицький.
Журналісти зазначають, що активних дій по цьому провадженню не ведеться, а арешти на майно забудовника зняли.
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Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
12 червня 2024, 17:04
#
Я нещодавно писав, що економічне бронювання буде, цього не уникнути.
Це цілком логічно в поточному стані але не справедливо. Але справедливості немає.
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