Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, розповідає чи буде економічне бронювання від мобілізації.
11 червня 2024, 12:11
Чи буде економічне бронювання від мобілізації (відео)
- Чи буде економічне бронювання від мобілізації
- Нові правила економічного бронювання
- Вплив мобілізації на економіку України
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 26 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1