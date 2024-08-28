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28 серпня 2024, 11:29

Кількість криптовалютних мільйонерів за рік зросла майже вдвічі — дослідження

Кількість криптовалютних мільйонерів, які володіють криптовалютами на суму понад $1 млн, за рік зросла майже вдвічі і досягла 172 300 осіб, випливає з результатів дослідження Crypto Wealth Report консалтингової компанії Henley&Partners. У повідомленні компанії уточнюється, що статистика є актуальною на 30 червня.

Кількість криптовалютних мільйонерів, які володіють криптовалютами на суму понад $1 млн, за рік зросла майже вдвічі і досягла 172 300 осіб, випливає з результатів дослідження Crypto Wealth Report консалтингової компанії Henley&Partners.
Фото: depositphotos

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Згідно з результатами дослідження, кількість тих, хто володіє криптоактивами на суму понад $1 млрд, зросла на 27% до 28 осіб.

Серед загальної кількості криптовалютних мільйонерів і мільярдерів — 85 400 тих, хто володіє біткоїном на суму понад $1 млн, їх кількість по всьому світу збільшилася на 111% і 11 біткоїн-мільярдерів (+83%).

Загальна ринкова вартість криптоактивів також практично подвоїлася рік до року, досягнувши $2,3 трлн, випливає з результатів дослідження.

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Така динаміка пов'язана з появою криптовалюти Ethereum на основних фінансових ринках та зростанням біткоїна в березні, вважає керівник групи приватних клієнтів у Henley&Partners Домінік Волек.

«Криптовалютний ландшафт 2024 мало схожий на своїх попередників. Зростання біткоїна до більш ніж $73 000 у березні встановило новий історичний максимум, у той час, як довгоочікуване схвалення спотових біткоїн та Ethereum-ETF у США звільнило потік інституційного капіталу», — вважає Волек.

За його словами, тепер цифрові активи дедалі більше переплітаються із традиційними фінансами.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що 5 серпня вартість біткоїна вперше з січня впала нижче за $50 000, подешевшавши за добу на 18%, що стало максимальним добовим падінням з 2021 року. За даними Bloomberg, падіння відбулося на тлі посилення глобального розпродажу акцій, що відображає побоювання щодо економічних перспектив США. Станом на 21:00 27 серпня біткоїн торгувався на рівні $61 905, випливає з даних сервісу Binance.

Reuters писав, що криптовалютні ринки отримали поштовх до розвитку у 2024 році після того, як Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) США схвалила створення біржового фонду для відстеження спотової ціни біткоїна.

22 липня SEC схвалила перші біржові фонди на спотову торгівлю криптовалютою Ethereum.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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