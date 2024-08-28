Кількість криптовалютних мільйонерів за рік зросла майже вдвічі — дослідження

Кількість криптовалютних мільйонерів, які володіють криптовалютами на суму понад $1 млн, за рік зросла майже вдвічі і досягла 172 300 осіб, випливає з результатів дослідження Crypto Wealth Report консалтингової компанії Henley&Partners. У повідомленні компанії уточнюється, що статистика є актуальною на 30 червня.

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Згідно з результатами дослідження, кількість тих, хто володіє криптоактивами на суму понад $1 млрд, зросла на 27% до 28 осіб.

Серед загальної кількості криптовалютних мільйонерів і мільярдерів — 85 400 тих, хто володіє біткоїном на суму понад $1 млн, їх кількість по всьому світу збільшилася на 111% і 11 біткоїн-мільярдерів (+83%).

Загальна ринкова вартість криптоактивів також практично подвоїлася рік до року, досягнувши $2,3 трлн, випливає з результатів дослідження.

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Така динаміка пов'язана з появою криптовалюти Ethereum на основних фінансових ринках та зростанням біткоїна в березні, вважає керівник групи приватних клієнтів у Henley&Partners Домінік Волек.

«Криптовалютний ландшафт 2024 мало схожий на своїх попередників. Зростання біткоїна до більш ніж $73 000 у березні встановило новий історичний максимум, у той час, як довгоочікуване схвалення спотових біткоїн та Ethereum-ETF у США звільнило потік інституційного капіталу», — вважає Волек.

За його словами, тепер цифрові активи дедалі більше переплітаються із традиційними фінансами.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що 5 серпня вартість біткоїна вперше з січня впала нижче за $50 000, подешевшавши за добу на 18%, що стало максимальним добовим падінням з 2021 року. За даними Bloomberg, падіння відбулося на тлі посилення глобального розпродажу акцій, що відображає побоювання щодо економічних перспектив США. Станом на 21:00 27 серпня біткоїн торгувався на рівні $61 905, випливає з даних сервісу Binance.

Reuters писав, що криптовалютні ринки отримали поштовх до розвитку у 2024 році після того, як Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) США схвалила створення біржового фонду для відстеження спотової ціни біткоїна.

22 липня SEC схвалила перші біржові фонди на спотову торгівлю криптовалютою Ethereum.