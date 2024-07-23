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23 липня 2024, 12:45

SEC схвалила запуск 7 спотових Ethereum-ETF, приплив коштів в криптофонди досяг $1,3 млрд: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

З криптогаманців Mt. Gox вивели біткоїни на $2,8 мільярда

Сьогодні, 23 липня, фахівці аналітичної платформи Arkham Intelligence зафіксували новий рух капіталу на криптогаманцях біржі Mt. Gox.

З адрес платформи вивели 42 587 BTC на невідомий гаманець. На момент публікації криптоактиви оцінюються приблизно в $2,85 млрд.

За інформацією Arkham, днем раніше представники компанії здійснили кілька транзакцій між своїми адресами, відправивши 0,02 BTC. Імовірно, це був тестовий переказ коштів.

Раніше криптобіржа діяла аналогічним чином. 16 липня 2024 року, незадовго до переміщення 139 000 BTC, Mt. Gox також здійснила тестову транзакцію на невелику суму.

Найімовірніше, рух капіталу є частиною програми погашення заборгованості Mt. Gox перед кредиторами. Раніше біржа повідомила, що почне виплату компенсацій у липні 2024 року.

SEC схвалила запуск семи спотових Ethereum-ETF

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) офіційно схвалила запуск семи спотових Ethereum-ETF. Торги за ними почнуться сьогодні о 16:30 за київським часом, заявив аналітик Bloomberg Intelligence Ерік Балчунас.

Схвалення регулятора отримали такі контрагенти:

  • BlackRock;
  • 21Shares;
  • Bitwise;
  • Fidelity Investments;
  • Franklin Templeton;
  • VanEck;
  • Invesco Galaxy.

Приплив коштів в криптофонди досяг $1,3 мільярда

У період із 15 по 19 липня 2024 року приплив капіталу в криптофонди склав $1,35 млрд. Про це йдеться в щотижневому звіті CoinShares.

Аналітики зазначили, що вже третій тиждень поспіль інвестиційні продукти на базі цифрових активів демонструють позитивну динаміку. За цей час приплив коштів досяг позначки в $3,2 млрд.

Що стосується розподілу даних за активами, то в черговий раз лідером за припливом стали продукти на базі біткоїна — $1,27 млрд. Експерти також підкреслили залучення $45,3 млн у Ethereum-фонди. У CoinShares заявили, що Ethereum став альткоїном з найбільшим припливом коштів за останній рік.

Відтік коштів з біткоїн-продуктів, що дозволяють відкривати шорт-позиції, становив $1,9 млн.

Обсяг торгів у порівнянні з минулим тижнем зріс на 45%, до $12,9 млрд. У регіональному розрізі ситуація наступна: США і Швейцарія отримали приплив коштів у розмірі $1,28 млрд і $66 млн відповідно, в Бразилії, Гонконзі, Німеччині та Швеції спостерігався незначний відтік.

Спотовий біткоїн-ETF від BlackRock отримав приплив коштів на понад $526 мільйонів

22 липня 2024 року спотовий біткоїн-ETF від компанії BlackRock — IBIT — отримав приплив капіталу на суму $526,7 млн, за даними SoSo Value. Це найбільше залучення коштів у фонд з березня 2024 року.

Загалом 22 липня в секторі американських спотових біткоїн-ETF було зафіксовано чистий добовий приплив капіталу — $533,57 млн. Позитивна динаміка в сегменті простежується 11 торгових днів поспіль.

Також приплив капіталу зафіксували ще три криптофонди

FBTC — $23,72 млн;
BTCO — $13,65 млн;
EZBC — $7,87 млн.

Інвестиційний продукт від HODL від VanEck отримав відтік коштів на суму $38,37 млн.

У гонконзькому секторі біткоїн-ETF зафіксували відтік на 24,98 BTC, Ethereum-ETF не отримали ні припливу, ні відтоку коштів.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют

Джерело: Мінфін
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