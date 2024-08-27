Обмеження на p2p-перекази та старт реєстрації у програмі «Національний кешбек»: головне за вівторок

З 27 серпня НБУ затвердив обмеження для карткових переказів між фізособами на суму 150 000 грн на місяць для вихідних платежів з 1 жовтня, повідомила пресслужба регулятора. Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Боротьба з незаконним використанням ринку платіжних послуг. НБУ анонсував п’ять рішень

Нацбанк анонсував п’ять кроків для боротьби з використанням ринку платіжних послуг в протиправних цілях.

Стартувала реєстрація виробників на участь у програмі «Національний кешбек»

Починаючи з 24 серпня українські виробники можуть подавати заявки на участь в програмі «Національний кешбек» через портал «Дія».

Фондовий ринок США зростає: чому «Мінфін» розпродує свої акції

Промова голови ФРС Джерома Пауелла в Джексон-Хоулі і його сигнал про початок зниження ключової ставки додали позитиву на фондовому ринку: минулу п'ятницю основні американські індекси завершили активним зростанням.