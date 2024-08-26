Євро по 46, банки знову платитимуть 50% податку на прибуток: головне за понеділок

Курс гривні до євро знизився на 34 копійки — до 46,1816 грн за євро. Це новий історичний мінімум, минулий було зафіксовано 23 серпня на рівні 45,9826 грн за євро. Офіційний курс гривні до долара на вівторок, 27 серпня, на рівні 41,3591 грн/$, порівняно із 41,2236 грн/$ у понеділок.

Банки знову платитимуть 50% податку на прибуток — Железняк

У новій версії податкового законопроєкту прибрали деякі пункти оподаткування і додали нові — 50% податку на прибуток для банків на 2024 рік та підвищення його до 25% для небанківських фінкомпаній.

Гетманцев розповів, які податки підвищувати не будуть. Хто за все заплатить?

Допрацьований урядовий законопроєкт про підвищення податків зазнав значних змін, Верховна Рада розгляне його на початку вересня. Документ не передбачає підвищення ПДВ та податку на розкіш.

Прогноз курсу долара та євро на 26−30 серпня: ризик втратити гроші зростає — що з цим робити

Головними драйверами валютного ринку України цього тижня будуть поточні господарські розрахунки бізнесу, держкомпаній та бюджету до кінця місяця. Компанії закривають свої операції з українськими партнерами на внутрішньому та іноземними контрагентами на зовнішньому ринках.