НБУ вперше встановив курс євро вище 46 гривень

Курс гривні на початку нового робочого тижня знижується щодо долара і оновив історичний мінімум щодо євро . Про це свідчать дані НБУ.

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За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 27 серпня, на рівні 41,3591 грн/$, порівняно із 41,2236 грн/$ у понеділок. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 34 копійки — до 46,1816 грн за євро. Це новий історичний мінімум, минулий було зафіксовано 23 серпня на рівні 45,9826 грн за євро.