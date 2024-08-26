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26 серпня 2024, 16:36

НБУ вперше встановив курс євро вище 46 гривень

Курс гривні на початку нового робочого тижня знижується щодо долара і оновив історичний мінімум щодо євро. Про це свідчать дані НБУ.

Курс гривні на початку нового робочого тижня знижується щодо долара і оновив історичний мінімум щодо євро.

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За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 27 серпня, на рівні 41,3591 грн/$, порівняно із 41,2236 грн/$ у понеділок. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 34 копійки — до 46,1816 грн за євро. Це новий історичний мінімум, минулий було зафіксовано 23 серпня на рівні 45,9826 грн за євро.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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0
ux ui
ux ui
26 серпня 2024, 17:06
#
Страна 404
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0
zerotoler
zerotoler
26 серпня 2024, 19:57
#
Московская ночная бабочка?
+
0
zerotoler
zerotoler
26 серпня 2024, 19:57
#
Адама кадырова уже обслужила?
+
0
orest frank
orest frank
26 серпня 2024, 17:37
#
Нбу слава! Пишку на палю! Оберіть один з варіантів.
+
0
bonv
bonv
26 серпня 2024, 18:02
#
Зе-не гірше в дії…
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