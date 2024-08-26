Прогноз курсу долара та євро на 26-30 серпня: ризик втратити гроші зростає — що з цим робити

Головними драйверами валютного ринку України цього тижня будуть поточні господарські розрахунки бізнесу, держкомпаній та бюджету до кінця місяця. Компанії закривають свої операції з українськими партнерами на внутрішньому та іноземними контрагентами на зовнішньому ринках. Про це та інші фактори, які формуватимуть курс у найближчі 5 робочих днів, поговоримо докладніше.

Фактор проміжної місячної дати, звичайно, значно менше вплине на загальну статистику фінансових операцій порівняно з квартальною датою, але також додасть активності на ринку всім гравцям. Особливо з вівторка, 27 серпня, по четвер, 29 серпня. На останній робочий день тижня та місяця, п'ятницю 30 серпня, ніхто з клієнтів не залишатиме основних господарських розрахунків.

Пожвавиться цього тижня і роздрібна торгівля шкільним приладдям та гаджетами, зібрати зараз дитину до школи — задоволення недешеве. Від цього виграють власники обмінників, адже частина батьків буде змушена витрачати свої валютні заначки, щоби профінансувати гривневі витрати на дитину перед новим навчальним роком.

Перевищення попиту на валюту над її пропозицією, що вже стало звичним для нашого валютного ринку, змусить Нацбанк практично щодня продавати долар на міжбанку, щоб підтримувати баланс попиту та пропозиції на торгах. Значною мірою це й формуватиме курсовий тренд з долара на міжбанку залежно від цінників цих інтервенцій.

Активний період збирання врожаю аграріями, його масова реалізація населенню та іноземним контрагентам підстрахує купівельну спроможність гривні на внутрішньому ринку найближчим часом та додасть надходжень валютної виручки, що завжди корисно для стабільності нацвалюти.

Проте, розраховувати на особливе зниження показників інфляції найближчим часом чиновникам не варто. Збити негативну цінову динаміку за рахунок сезонного розпродажу фруктів та овочів не вдасться. Адже до ринку вже докочуються наслідки літнього зростання цін на електроенергію та індекс цін виробників. За липень він зріс на 8,8%, а в червні — на 14%, що стало найвищим значенням за останні 30 років.

У річному вимірі (до липня 2023 року) промислова інфляція прискорилася до 33,3%.

До цього слід додати, що імпортери вже по максимуму заклали у свої ціни серпневі курсові стрибки євро та долара щодо гривні. А восени зростання цін розженуть податкові нововведення з ПДВ, військового збору та деяких акцизів, які Верховна Рада збирається ухвалити найближчим часом.

Поки що регулятор, як і раніше, закладає річне зростання споживчих цін на рівні 8,5%. Але, за даними Держстату, з урахуванням вже даних за червень 2024 року, з початку року вже є 8,9% зростання індексу цін виробників. І, швидше за все, ця цифра лише зростатиме. А зростання цього показника завжди говорить про неминуче подальше підвищення споживчих цін.

Отже, вже незабаром може постати питання про зміну грошово-кредитної політики в частині облікової ставки Нацбанку, необхідність стимулювання Мінфіном більш активної купівлі бізнесом та населенням нових порцій ОВДП, щоб обійтися без запуску «друкарського верстата» для покриття витрат бюджету.

Принаймні суперактуальним буде найближчим часом пошук джерел покриття бюджетного дефіциту для фінансування додаткових витрат на оборону та соцвиплат, а також підтримання стабільності курсу гривні.

Від злагодженості та професіоналізму роботи в цій непростій ситуації нинішньої осені Мінфіну та Нацбанку багато в чому залежатиме доля курсу гривні до кінця цього року та у першій половині 2025 року. Завдання Мінфіну — забезпечити привабливу прибутковість ОВДП та достатні обсяги розміщення цих облігацій серед інвесторів.

У віданні НБУ — підтримка стабільності курсу на міжбанку та стимулювання банків до купівлі ОВДП з одночасним утриманням ними привабливих ставок за гривневими коштами громадян на рахунках у банках.

Поки отримані в серпні чергові фінансові транші від США та ЄС підстраховують Нацбанк щодо забезпечення стабільного курсу гривні на міжбанку за рахунок високого рівня ЗВР та постійних інтервенцій з продажу долара. Останній тиждень серпня не стане винятком.

НБУ продовжить активно виходити на торги з інтервенціями із продажу долара. За моїми прогнозами, за 26−30 серпня регулятор витратить на підтримку курсу гривні на міжбанку від $390 млн до $640 млн. Обсяги щоденних операцій на торгах за системою Блумберг будуть в межах від $135 млн до $290 млн. На готівковому ринку громадяни продовжать активно скуповувати валюту на карти та через обмінники, що додатково тиснутиме на курс.

До інших факторів, які психологічно та економічно впливатимуть на настрої на валютному ринку цього тижня, можна віднести ситуацію на фронтах та поведінку пари євро/долар на світових ринках, що негайно відбиватиметься на курсі євровалюти щодо гривні.

Волатильність по парі євро/долар зараз висока і шансів на її зниження ніяких немає. Надто вже втрутилася зараз у світову економіку геополітика, майбутні вибори в США, війна росії в Україні, загострення військового конфлікту на Близькому Сході тощо.

Все це неминуче змусить експортерів та імпортерів закладати підвищені курсові ризики у свої цінники. У результаті знову програє населення, яке і заплатить за усі ці ризики, купуючи продукцію в Україні. Причому мова йде не лише про імпортні, а й вітчизняні товари.

Прогноз курсу долара та євро на 26−30 серпня

Міжбанк

НБУ змушений буде щодня бути присутнім з інтервенціями із продажу долара на міжбанку для покриття дефіциту пропозиції валюти від експортерів. Поведінка пари євро/долар безпосередньо впливає і на курс євро щодо гривні в Україні. Мій прогноз щодо пари євро/долар на 26−30 серпня року буде в межах коридору від 1,1090 до 1,1205 долара за євро.

У цьому випадку, якщо котирування долара на міжбанку (за моїм прогнозом) будуть у межах коридору від 41,05 до 41,50 гривень, то через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня, курс євро на торгах у цей період перебуватиме в межах коридору від 45,52 до 46,50 гривень. Волатильність на міжбанку за курсом і долара, і євро збережеться весь тиждень, що суттєво впливатиме і на поведінку готівкового ринку.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред по долару в межах від 20 до 25 копійок за доларом та євро в межах від 20 до 50 копійок.

Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках буде в межах від 40,80 до 41,85 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 41,00 до 41,80 гривень.

Цінники з готівкового євро в банках будуть в межах коридору покупок та продажів від 45,10 до 46,80 грн. В обмінниках фінкомпаній цей коридор буде в межах від 45,30 до 46,75 грн.

Гуртові точки валютообміну (зазвичай від 1000 доларів або євро) можуть звузити рівень спреду до 12−18 копійок на доларі та до 15−20 копійок на євро.

Враховуючи, що розкид котирувань по долару та євро цього тижня в різних регіонах і навіть районах міст може бути досить великим, раджу при купівлі/продажу валюти (особливо в обсягах від 1000 доларів або євро) користуватися відповідними мобільними програмами, щоб підібрати для себе максимально Вигідний курс.

Оскільки цієї осені на Україну і весь світ чекає безліч додаткових військових, геополітичних та економічних викликів, раджу бізнесу та громадянам ще раз проаналізувати свої вкладення, бізнес-моделі та структуру заощаджень щодо диверсифікації своїх ризиків. Насамперед, валютних:

Для бізнесу, орієнтованого на експортні операції, — вибудувати свої бізнес-моделі таким чином, щоб надходження виручки в конкретній валюті повністю перекривали зараз зобов'язання в цій же валюті. Це мінімізує курсові ризики.

Для бізнесу, орієнтованого на імпорт, — як мінімум, щотижня відстежувати курсові тенденції в Україні, щоб «не влетіти» на курсових різницях за нової купівлі валюти після реалізації чергової партії товарів за гривню при розрахунках з іноземними постачальниками.

Для бізнесів, які мають і експортну, і імпортну складову, — постаратися одночасно «замикати» у своєму банку ці обсяги продажів і покупок валюти. Таким чином, купуючи і продаючи валюту через один і той же банк, в якому ви обслуговуєтеся, ви зможете говорити з банкірами про мінімальну різницю між курсами купівлі та продажу рівних обсягів валюти протягом одного дня. І цим мінімізувати свої витрати за такими операціями до розміру лише комісії банку за купівлю/продаж валюти та мінімального рівня спреду між вашим продажем та вашою ж покупкою валюти «всередині» банку.

Для громадян я б зараз рекомендував наступну пропорцію в їх грошових заощадженнях: до 40% у гривневих активах, до 60% у валюті (50/50 у доларах та євро).

Підвищена військова, геополітична та економічна турбулентність у світі триватиме щонайменше до середини-кінця листопада 2024 року. І ризик втратити гроші під час цих ралі як на фондовому, так і на валютному ринку зараз досить великий. Тому питання диверсифікації активів буде основним і дуже актуальним, як мінімум, до кінця 2024 року — першого кварталу 2025 року.