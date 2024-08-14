Кредитний рейтинг України, прибутки банків, новий мінімум гривні й інфляція в США: головне за середу

Рейтингове агентство Fitch погіршило кредитний рейтинг України у зв'язку з початком реструктуризації єврооблігацій. Наприкінці минулого тижня 9 серпня Україна оголосила про операцію з обміну та запиту на згоду щодо змін в умовах наявних єврооблігацій. Реструктуризація дозволить Україні зменшити державний борг на $8,67 млрд та заощадити $22,75 млрд на боргових виплатах до 2033 року.

У першому півріччі банки збільшили чистий прибуток на 17%

У першому півріччі 2024 року платоспроможні банки отримали 79 млрд грн чистого прибутку, що на 17% більше проти прибутку в 67,6 млрд грн за аналогічний період минулого року.

Офіційний курс гривні впав до нового історичного мінімуму щодо євро