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14 серпня 2024, 20:00

Кредитний рейтинг України, прибутки банків, новий мінімум гривні й інфляція в США: головне за середу

Fitch тимчасово погіршило рейтинг України до обмеженого дефолту

Рейтингове агентство Fitch погіршило кредитний рейтинг України у зв'язку з початком реструктуризації єврооблігацій. Наприкінці минулого тижня 9 серпня Україна оголосила про операцію з обміну та запиту на згоду щодо змін в умовах наявних єврооблігацій. Реструктуризація дозволить Україні зменшити державний борг на $8,67 млрд та заощадити $22,75 млрд на боргових виплатах до 2033 року.

У першому півріччі банки збільшили чистий прибуток на 17%

У першому півріччі 2024 року платоспроможні банки отримали 79 млрд грн чистого прибутку, що на 17% більше проти прибутку в 67,6 млрд грн за аналогічний період минулого року.

Офіційний курс гривні впав до нового історичного мінімуму щодо євро

Національний банк України знизив курс гривні до нового історичного мінімуму щодо євро, але стабілізував щодо долара США.

Інфляція в США уповільнюється четвертий місяць поспіль

Зростання споживчих цін в США уповільнилось до 2,9%. Це дає підстави вважати, що ФРС почне знижувати ставки. У червні ІСЦ становив 3%, а у травні 3,3%. Інфляція все ще загалом має тенденцію до зниження. У поєднанні з пом’якшенням ринку праці очікується, що ФРС почне знижувати процентні ставки наступного місяця.

Джерело: Мінфін
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