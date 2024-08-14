Офіційний курс гривні впав до нового історичного мінімуму щодо євро

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Валютний ринок

НБУ встановив на 15 серпня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,3262 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 2 копійки.

Нацбанк на 15 серпня встановив офіційний курс євро на рівні 45,54 грн (на 14 серпня було встановлено на рівні 45,19 грн). Європейська валюта подорожчала на 35 копійок. Це новий історичний рекорд, попередній було зафіксовано 18 липня 2024 року, коли курс гривні опускався до 45,34 грн за євро.

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