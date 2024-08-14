Інфляція в США уповільнюється четвертий місяць поспіль

Зростання споживчих цін в США уповільнилось до 2,9%. Це дає підстави вважати, що ФРС почне знижувати ставки. Про це пише Bloomberg.

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Базовий індекс споживчих цін, який не включає витрати на їжу та енергоносії, у липні зріс на 3,2% порівняно з минулим роком, що все ще є найнижчим темпом з початку 2021 року.

Економісти вважають його більш точним, ніж загальний ІСЦ. Цей показник також зріс на 0,2% порівняно з попереднім місяцем і на 2,9% у річному обчисленні.

У червні ІСЦ становив 3%, а у травні 3,3%.

Інфляція у США / Джерело: https://tradingeconomics.com

Інфляція все ще загалом має тенденцію до зниження. У поєднанні з пом’якшенням ринку праці очікується, що ФРС почне знижувати процентні ставки наступного місяця.