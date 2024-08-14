Зростання споживчих цін в США уповільнилось до 2,9%. Це дає підстави вважати, що ФРС почне знижувати ставки. Про це пише Bloomberg.
14 серпня 2024, 16:16
Інфляція в США уповільнюється четвертий місяць поспіль
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Базовий індекс споживчих цін, який не включає витрати на їжу та енергоносії, у липні зріс на 3,2% порівняно з минулим роком, що все ще є найнижчим темпом з початку 2021 року.
Економісти вважають його більш точним, ніж загальний ІСЦ. Цей показник також зріс на 0,2% порівняно з попереднім місяцем і на 2,9% у річному обчисленні.
У червні ІСЦ становив 3%, а у травні 3,3%.
Інфляція у США / Джерело: https://tradingeconomics.com
Інфляція все ще загалом має тенденцію до зниження. У поєднанні з пом’якшенням ринку праці очікується, що ФРС почне знижувати процентні ставки наступного місяця.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі