Обмеження p2p-переказів, 4,2 мільярда євро від ЄС: головне за вівторок

Нацбанк до кінця тижня планує фіналізувати рішення щодо обмеження p2p-переказів для фізичних осіб для боротьби зі схемами «дропів». НБУ планує лімітувати обсяг трансакцій у місяць не більше 100 тис грн.

Україна отримала 4,2 мільярда євро від ЄС в межах програми Ukraine Facility

Сьогодні, 13 серпня, до державного бюджету України надійшло 4,2 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти є частиною макрофінансової допомоги ЄС в межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

Нацбанк анулював ліцензію мережі валютних обмінників «Артем»

Нацбанк відкликав (анулював) ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі готівковою валютою, видану ТОВ «Фінансова компанія «Артем». Вона мала 319 обмінників.

Що відбувається з курсом: Голова НБУ назвав причини коливань

Національний банк зацікавлений в тому, щоб курс долара повертав собі стабілізуючу функцію для економіки. Коливання будуть відбуватися в обидва боки. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.