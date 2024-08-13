У Нацбанку фіналізують рішення про обмеження p2p-переказів для фізосіб до кінця тижня
Обмеження p2p-переказів, 4,2 мільярда євро від ЄС: головне за вівторок
Нацбанк до кінця тижня планує фіналізувати рішення щодо обмеження p2p-переказів для фізичних осіб для боротьби зі схемами «дропів». НБУ планує лімітувати обсяг трансакцій у місяць не більше 100 тис грн.
Україна отримала 4,2 мільярда євро від ЄС в межах програми Ukraine Facility
Сьогодні, 13 серпня, до державного бюджету України надійшло 4,2 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти є частиною макрофінансової допомоги ЄС в межах фінансового інструменту Ukraine Facility.
Нацбанк анулював ліцензію мережі валютних обмінників «Артем»
Нацбанк відкликав (анулював) ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі готівковою валютою, видану ТОВ «Фінансова компанія «Артем». Вона мала 319 обмінників.
Що відбувається з курсом: Голова НБУ назвав причини коливань
Національний банк зацікавлений в тому, щоб курс долара повертав собі стабілізуючу функцію для економіки. Коливання будуть відбуватися в обидва боки. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.
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